Підробляли довідки про інвалідність та обіцяли вивезти за кордон: СБУ викрила 4 схеми втечі ухилянтів з України

Служба безпеки заблокувала чергові канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Співробітники СБУ затримали у Дніпрі, Одеській та Закарпатській областях вісім організаторів нелегальних трафіків, які за гроші «гарантували» своїм клієнтам переправку за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю.

Зловмисники оцінювали свої послуги від 1,8 до 7 тисяч доларів з особи. Сума залежала від терміновості та способів незаконного переміщення до інших держав.

Один з таких організаторів затриманий у Дніпрі. Він намагався налагодити механізм переправлення за кордон осіб, які ухиляються від призову під виглядом інвалідів.

Для цього він забезпечував своїх клієнтів підробленими документами, зокрема тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного з висновком про непридатність до військової служби. Для підтвердження додавав фальшивий висновок медико-соціальної експертної комісії про нібито наявність групи інвалідності.

Встановлено, що зловмисник використовував заходи конспірації та безпосередньо не зустрічався з замовниками, не використовував месенджери чи електронну пошту.

Для пошуку клієнтів, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв'язки.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили 3 підготовлені до продажу «пакети документів».

Ще двом нелегальним схемам виїзду з України вдалося запобігти в Одеській області.

За однією з них, двоє мешканців Болградського району пропонували місцевим жителям призовного віку «допомогу» у перетині кордону поза пунктами пропуску.

Зловмисників затримано на передачі грошей та спробі прихованого переправлення «туриста» до сусідньої країни.

Іншу «схему» в Одеській області було організовано за сприяння місцевого чиновника. Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисник залучив свого знайомого як посередника, який підшукував через інтернет-месенджери бажаючих нелегально перетнути кордон.

Оперативники СБУ та ДБР затримали організатора нелегального трафіку та його спільника «на гарячому» відразу після отримання грошей від чергового втікача та при спробі його незаконного переправлення через держкордон.

У Закарпатській області, за даними СБУ, на нелегальному переміщенні ухилянтів спеціалізувалося ціле злочинне угруповання. До його складу входила група мешканців Рахівського району.

Зловмисники налагодили трафік через річку, що проходить поблизу державного кордону. Для прихованого супроводу своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували пересування прикордонників.

Усіх фігурантів повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.

Ексклюзивний матеріал «Студенти», «білобілетники» та «важкохворі»: як аферисти наживаються на тих, хто ухиляється, які намагаються втекти з України" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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