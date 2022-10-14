«Вистачатиме лише на їжу»: ТОП-5 місць у будинку, де заборонено зберігати гроші

Гроші — доволі примхлива субстанція у житті кожної людини, тому для того, щоб не «впасти в бідність», потрібно уважно вибудовувати стосунки з ними.

Наприклад, вважається, що є кілька місць, де не слід зберігати свої гроші, оскільки це може призвести до погіршення фінансового стану людини, пише «Так просто».

На першому місці антирейтингу знаходиться стіл. Не має значення, обідній він, журнальний чи робочий — усі вони потрапляють під заборону. Справа в тому, що цей предмет інтер'єру пов'язаний із вживанням їжі. Якщо зберігати гроші на столі, навіть у скарбничці чи будь-якій іншій скриньці, то працюватимете виключно на їжу. На все інше фінансів не вистачатиме. Це правило стосується не тільки купюр, а й монет.

Забороняється залишати гроші на підлозі, наприклад, під килимом. Це місце є найбруднішим і запорошеним у будинку, яке регулярно підмітають та миють. Якщо зберігати свої «заначки» поряд з підлогою, подібні речі почнуть відбуватися і з фінансами. Гроші непомітно вимиватимуться з бюджету.

Підвіконня та інші місця, куди потрапляє світло. Це стосується як штучного освітлення, так і природного. Енергії Сонця та Місяця здатні поглинути силу грошей. Заборонено класти їх у зазначених місцях, інакше ви прирікаєте себе на вічне безгрошів'я.

Не варто зберігати заощадження поряд із водою. Пам'ятайте, що вона завжди у природі тече. Аналогічна ситуація може статися і з грошима. Якщо тримати купюри та монети на кухні поруч із чайником, фінанси почнуть витікати крізь пальці чи навпаки, застоюватися, як ємність із нерухомою рідиною. Ні про яке поповнення коштів не може бути і мови.

Гроші, як і щастя — люблять тишу. Забороняється класти їх у чільне місце та хвалитися. Намагайтеся не демонструвати своїм знайомим, а тим більше стороннім людям фінансове благополуччя. Також не дозволяйте іншим залазити у ваш гаманець.

Скляні банки. Стара звичка зберігати гроші у скляних банках може спричинити лихо. Там гроші лежать зім'ятими і в безладі, а це призводить до накопичення негативної енергії. І в такій ємності гроші не «дихають», втрачають свою силу. Це призводить до зменшення грошового потоку.

Біля дверей. Не можна зберігати гроші біля вхідних дверей — у ящиках, на поличці для ключів, у тумбочках біля входу до житла. При такому зберіганні вони регулярно зникатимуть із родини та нестимуть негатив, оскільки грошам буде некомфортно.

Під матрацом. Ще одна звичка наших предків — зберігати гроші під матрацом чи поруч із ліжком. Ці місця створені для вашого відпочинку, а не для відпочинку ваших коштів. Гроші в прямому сенсі «спатимуть» разом з вами, грошовий потік почне гальмувати і змусити його рухатися буде дуже складно.

Книги. Звичку зберігати гроші на сторінках паперових книг ми успадковуємо від батьків. Але і тут є каверза — уважно дивіться, в яку книгу ви поклали купюри. Якщо це драматичний роман, то гроші це зашкодить. Їх можна покласти тільки в позитивну та добру книгу, це допоможе збільшити статки і навіть подвоїти ваші заощадження.

У тісноті. Не зберігайте купюри скрученими, перев'язані резинкою. Таке ставлення гроші не терплять і замість позитивного накопичення починають накопичувати негатив. Це може призвести до «страйку» щодо їх власника та зниження грошового потоку в домі.

Раніше «ФАКТИ» писали, які речі в жодному разі не можна викидати з дому.

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