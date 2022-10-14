Силам ППО – від Фокстрот: компанія передала техніку на 700 000 гривень захисникам українського неба

До Дня захисників та захисниць України та розуміючи важливість захисту неба силами протиповітряної оборони під час масованих ракетних ударів по Україні, ритейлер Фокстрот спрямував 700 тисяч гривень на підтримку цього роду військ. Ініціатива також була приурочена до дня народження компанії Фокстрот, що його відзначає бренд щороку на початку осені.

Техніку від Фокстрот отримали військові частини ППО, що захищають небо від ворожих ракет та авіації над Києвом, Харковом, Вінницею, Миколаєвом, Одесою, Дніпром, Запоріжжям та Львовом. Крім того, бренд вкотре допоміг профільному вишу українських ракетників — Харківському національному університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, який наразі виконує бойові задачі як підрозділ ППО.

— Дякуємо силам протиповітряної оборони за те, що майстерно працюють над охороною неба, збиваючи до від 70 до 100% смертоносних ракет, якими ворог тероризує мирне населення. І дякуємо покупцям, які, купуючи собі товар у магазинах Фокстрот та інтернет-магазині foxtrot.ua, роблять власний внесок у зміцнення українських воїнів та боротьбу з ворогом, — зазначає Олексій Зозуля, СЕО Фокстрот.

Загальний внесок бренду у підсилення обороноздатності країни за час повномасштабної війни становить понад 11,5 млн грн. З ініціативи засновників бізнесу Геннадія Виходцева та Валерія Маковецького сформовано оперативний штаб «Допомога нашим», який допомагає технікою українським військовим, рятувальникам, волонтерам тощо.

Щомісяця компанія виділяє цільовий бюджет, у тому числі — з відрахувань з покупок клієнтів, на закупівлю необхідних для ефективнішої боротьби з ворогом гаджетів. Це передусім повербанки, планшети, смартфони, ноутбуки, МФУ-пристрої, обігрівачі та велика побутова техніка — морозильні ларі, пральні машини, холодильники.

За цей час Фокстрот опрацював 850 звернень від українців. Допомогу отримали 390 частин ЗСУ, підрозділи Нацгвардії та ТрО, 22 загони ДСНС в 11 областях України, 64 громадські та благодійні організації, 45 лікарень та госпіталів, 43 волонтерські організації, 22 підрозділи Нацполіції, 34 органи місцевого самоврядування, співробітники бізнесу, що пішли захищати Україну.

Щоб допомога надходила швидко та вчасно, у вересні зусилля Фокстрот підтримала Нова пошта у рамках проєкту Humanitarian Poshta. Таким чином компанії посилили партнерство та об’єднали зусилля задля зміцнення Збройних Сил України.

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