У першій п'ятірці — Шевченко, Зеленський та Бандера: складено ТОП найвидатніших українців усіх часів

Напередодні Дня захисників та захисниць України соціологи гурту «Рейтинг» оприлюднили підсумки свого проекту «Народний ТОП», у рамках якого українцям пропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни всіх часів.

Опитування проводилося 8−9 жовтня 2022 року шляхом телефонного інтерв'ю 1000 респондентів від 18 років і старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

За підсумками опитування до першої десятки рейтингу увійшли:

Тарас Шевченко (його найбільшим українцем назвали 63,9% опитаних); Володимир Зеленський (29,8%); Леся Українка (19,6%); Богдан Хмельницький (17,3%); Степан Бандера (12,8%); Михайло Грушевський (11,6%); Іван Франко (10,1%); Іван Мазепа (8,8%); В'ячеслав Чорновіл (8,7%); Валерій Залужний (7,7%).

Друга десятка :

Григорій Сковорода (6,7%);

Василь Стус (3,4%);

Володимир Великий (2,6%);

Ярослав Мудрий (2,5%);

Леонід Кравчук (2,5%);

Іван Сірко (2,4%);

Віталій Кличко (2,2%);

Олександр Усік (2,2%);

Андрій Шевченко (1,8%);

Петро Сагайдачний (1,8%).

Примітно, що 8% опитаних українців не змогли назвати жодного імені визначного співвітчизника, проте місце в списку знайшлося і Рінату Ахметову, і Олегу Блохіну, і навіть Леоніду Брежнєву.

Нагадаємо, чуттєва пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова на вірші Тараса Шевченка міцно утримує позиції у рейтингу українських військових пісень.

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