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Україна

У першій п'ятірці — Шевченко, Зеленський та Бандера: складено ТОП найвидатніших українців усіх часів

14:25 14 жовтня 2022
Тарас Шевченко

Напередодні Дня захисників та захисниць України соціологи гурту «Рейтинг» оприлюднили підсумки свого проекту «Народний ТОП», у рамках якого українцям пропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни всіх часів.

Опитування проводилося 8−9 жовтня 2022 року шляхом телефонного інтерв'ю 1000 респондентів від 18 років і старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

За підсумками опитування до першої десятки рейтингу увійшли:

  1. Тарас Шевченко (його найбільшим українцем назвали 63,9% опитаних);
  2. Володимир Зеленський (29,8%);
  3. Леся Українка (19,6%);
  4. Богдан Хмельницький (17,3%);
  5. Степан Бандера (12,8%);
  6. Михайло Грушевський (11,6%);
  7. Іван Франко (10,1%);
  8. Іван Мазепа (8,8%);
  9. В'ячеслав Чорновіл (8,7%);
  10. Валерій Залужний (7,7%).

Друга десятка :

  • Григорій Сковорода (6,7%);
  • Василь Стус (3,4%);
  • Володимир Великий (2,6%);
  • Ярослав Мудрий (2,5%);
  • Леонід Кравчук (2,5%);
  • Іван Сірко (2,4%);
  • Віталій Кличко (2,2%);
  • Олександр Усік (2,2%);
  • Андрій Шевченко (1,8%);
  • Петро Сагайдачний (1,8%).

Примітно, що 8% опитаних українців не змогли назвати жодного імені визначного співвітчизника, проте місце в списку знайшлося і Рінату Ахметову, і Олегу Блохіну, і навіть Леоніду Брежнєву.

Нагадаємо, чуттєва пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова на вірші Тараса Шевченка міцно утримує позиції у рейтингу українських військових пісень.

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