У першій п'ятірці — Шевченко, Зеленський та Бандера: складено ТОП найвидатніших українців усіх часів
Напередодні Дня захисників та захисниць України соціологи гурту «Рейтинг» оприлюднили підсумки свого проекту «Народний ТОП», у рамках якого українцям пропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни всіх часів.
Опитування проводилося 8−9 жовтня 2022 року шляхом телефонного інтерв'ю 1000 респондентів від 18 років і старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
За підсумками опитування до першої десятки рейтингу увійшли:
- Тарас Шевченко (його найбільшим українцем назвали 63,9% опитаних);
- Володимир Зеленський (29,8%);
- Леся Українка (19,6%);
- Богдан Хмельницький (17,3%);
- Степан Бандера (12,8%);
- Михайло Грушевський (11,6%);
- Іван Франко (10,1%);
- Іван Мазепа (8,8%);
- В'ячеслав Чорновіл (8,7%);
- Валерій Залужний (7,7%).
Друга десятка :
- Григорій Сковорода (6,7%);
- Василь Стус (3,4%);
- Володимир Великий (2,6%);
- Ярослав Мудрий (2,5%);
- Леонід Кравчук (2,5%);
- Іван Сірко (2,4%);
- Віталій Кличко (2,2%);
- Олександр Усік (2,2%);
- Андрій Шевченко (1,8%);
- Петро Сагайдачний (1,8%).
Примітно, що 8% опитаних українців не змогли назвати жодного імені визначного співвітчизника, проте місце в списку знайшлося і Рінату Ахметову, і Олегу Блохіну, і навіть Леоніду Брежнєву.
Нагадаємо, чуттєва пісня Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова на вірші Тараса Шевченка міцно утримує позиції у рейтингу українських військових пісень.26
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram