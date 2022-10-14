Путін «підпише власну передсмертну записку» ядерною бомбою: Джон Болтон заявив про готовність США вбити лідера кремля

Погроза володимира путіна застосувати ядерну зброю в Україні наблизила світ до «Армагеддону» як ніколи з часів Карибської кризи, часів холодної війни, заявив президент США Джо Байден. Колишній радник президента США з національної безпеки та посол в ООН Джон Болтон попередив російського лідера, що той «підпише передсмертну записку», якщо здійснить ядерну атаку. У розмові з LBC пан Болтон сказав: «Ми повинні дати це зрозуміти йому і людям навколо нього в його уряді, щоб вони могли вжити заходів до того, як він зробить щось подібне», — повідомляє Еxpress.

«Ми повинні дати зрозуміти, що якщо путін віддасть наказ про застосування тактичної ядерної зброї, він підпише передсмертну записку. Я думаю, що це те, що потрібно, щоб стримати його, якщо він потрапить в екстремальні обставини. Я не згоден з тим, що ми не можемо його дістати, і думаю, що він це знає. Ви можете запитати Кассема Сулеймані в Ірані, що відбувається, коли ми вирішуємо, що хтось становить загрозу для Сполучених Штатів», — заявив Джон Болтон.

Водночас президент США Байден зазначив, що він сумнівається в тому, що президент росії володимир путін застосує тактичну ядерну зброю, оскільки Україна благає про швидке збільшення західної військової допомоги для захисту від ракетних ударів по її містах.

Протягом останніх тижнів москва намагалася анексувати нові території України після «референдумів», які широко засуджуються як незаконні, мобілізувала сотні тисяч росіян для участі в бойових діях і неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, що викликало тривогу на Заході.

Натомість видання Meduza заявило в Twitter: «Щойно стали відомі „безповоротні втрати“ росії у війні з Україною: за даними джерела в ФСБ, ця цифра становить 90 тисяч осіб. Сюди входять військовослужбовці, які загинули, пропали безвісти, померли від поранень або стали інвалідами і не можуть повернутися до військової служби».

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило останню інформацію щодо втрат російських окупантів в Україні з початку війни 24 лютого. У ньому йдеться про 64 300 «ліквідованих військовослужбовців», а також про тисячі знищених у боях танків, артилерійських установок та бойових броньованих машин. Остання оцінка втрат у 90 000 осіб близька до цифр, нещодавно озвучених як Пентагоном у Вашингтоні, так і Міністерством оборони Великої Британії. У серпні Пентагон підрахував, що від 70 000 до 80 000 російських військовослужбовців були вбиті або важко поранені з початку війни в Україні 24 лютого. Минулого місяця міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що загальні втрати російської армії перевищили 80 000, і з них близько 25 000 вважаються загиблими. Росія зберігала відносну мовчанку щодо своїх втрат з початку вторгнення в Україну і лише тричі повідомляла про цю цифру.

Байден в інтерв'ю CNN також сказав, що Путін є «раціональним актором, який суттєво прорахувався».

Відповідаючи на запитання, наскільки реалістичним, на його думку, було б застосування путіним тактичної ядерної зброї, Байден відповів: «Я не думаю, що це реально. Ну, я не думаю, що він це зробить».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Брюсселі 11 жовтня, що військовий альянс не помітив жодних змін у ядерному потенціалі росії після погроз.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив 13 жовтня, що у разі ядерного удару по Україні «російська армія буде знищена повністю».

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