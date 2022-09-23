Ціна полону: у мережі показали моторошні фото відомого «азовця»

В Мережі показали фото відомого морського пехотинця Михайла Діанова після полону. Він отримав складне поранення руки і тепер йому потрібна допомога. Фото оприлюднила журналістка Віолетта Кіртока у Facebook.

«Ціна полону. І яскравий доказ „гуманності“ наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника „АзовСТАЛІ“, якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго. Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди… Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична. Серед знімків — реквізити картки сестри Михайла», — написала вона.

Михайло Діанов — старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Чоловік — родом із Тернополя, йому 42 роки. Відомим він став після публікацій фотографій Дмитра «Ореста» Козацького, який показав світові будні «Азовсталі». Зокрема — фотографія з Діановим та металевою конструкцією на його руці.

Як писали «ФАКТИ», після повернення з полону українських військових, у тому числі й захисників «Азовсталі», патронатна служба «Янголи Азова» оголошувала терміновий збір коштів для реабілітації бійців. Українці всього за кілька годин зібрали понад 10 мільйонів гривень на реабілітацію звільнених із полону «азовців».

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