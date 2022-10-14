Самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко вирішив провести в країні таємну мобілізацію, повідомляє «Наша Ніва» з посиланням на кілька не пов'язаних між собою джерел. Мобілізація відбуватиметься під приводом перевірки боєготовності та військових навчань.

«Наша Ніва» зазначає, що олександр лукашенко вирішив не оголошувати публічно про своє рішення через наслідки, до яких воно може призвести. «Прихована мобілізація», таким чином, буде проводитися під виглядом перевірки боєздатності частин та підрозділів, а також військових навчань. Наразі кількість осіб, які будуть мобілізовані, невідома. Офіцер білоруських збройних сил в інтерв'ю «Нашій Ніві» підкреслив, що «бити на сполох доведеться, якщо кількість мобілізованих перевищить 5 тис. осіб».

«Це означатиме формування ударного угруповання на якомусь напрямку. Якщо кількість перевищить 10 тисяч, то це означатиме кілька ударних груп», — сказав військовий.

Очікується, що перша хвиля «прихованої мобілізації» омине великі міста. Це все для того, щоб не викликати паніку. Дзвінки поки що отримуватимуть лише мешканці невеликих населених пунктів. Більше того, водії, кухарі та технічний персонал вже отримують повістки на «навчальні збори». Як зазначає одне з джерел «Нашої Ніви», найбільшу цінність становлять військовослужбовці з тими спеціальностями, яких «не вистачає в російській армії».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про заяву Жозепа Борреля: У разі ядерного удару по Україні «російська армія буде знищена повністю».

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