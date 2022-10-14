Окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці, і намагаються «помститися», грабуючи музеї та порти, — Генштаб ЗСУ

У День захисників та захисниць України на фронті кардинальних змін не відбулося.

Ворог продовжує спроби вийти на адміністративний кордон Донецької області та намагається утримати захоплені райони Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, повідомили у Генштабі.



За наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію Криму.



У Херсоні окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржового типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.



У Криму так звані «влада» видала наказ про порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв затверджено плани внутрішньої (у межах окупованого регіону) та зовнішньої евакуації (на територію російської федерації). Першочерговій евакуації підлягають експонати, які мають найбільшу матеріальну цінність.

У Генштабі також уточнили, що підтверджено знищення великої кількості особового складу ворога за попередні дні. Так, внаслідок ефективних дій Сил оборони у районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 людей загиблими та близько 100 пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.



У районі залізничної станції Антрацит Луганської області наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки супротивника, що транспортувалася залізничним транспортом.

Протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено поразку дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу супротивника.



Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів.

Нагадаємо, на сьогодні втрати окупантів склали вже понад 64 тисячі осіб, за минулу добу українські військові ліквідували близько 500 російських загарбників.

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