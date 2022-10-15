Розлучення та дівоче прізвище: колишня дружина мера Києва не хоче бути Кличко

У серпні Наталія та Віталій Кличко оголосили про розірвання шлюбу.

Розлучення вже оформлено, а зараз колишня дружина мера Києва робить ще один рішучий крок. Понад 25 років вона була Наталією Кличко, дружиною колишнього чемпіона світу з боксу, а нині міського голови. Але після розлучення це має змінитися — 48-річна жінка хоче остаточно поставити крапку у цьому шлюбі.

«Я знову візьму своє колишнє прізвище, — сказала вона в інтерв'ю Der Spiegel. — Люди повинні знати, що я носила прізвище Кличко, але не хочу, щоб мене ще довгі роки називали „колишньою дружиною“. Я хочу, щоб вони сказали: це Наталя Єгорова, яку ми 25 років називали Наталею Кличко».

Вона зазначила, що займеться кар'єрою, яку в останні роки призупинила заради сім'ї. Нещодавно Наталя пройшла кілька навчальних курсів: як звукотерапевт, викладач йоги, як терапевт з емоційного вивільнення. Але її пристрастю залишається музика. Після дебютного альбому «Гола душа» 2016 року Наталія працює над новими піснями.

Вона хотіла бути співачкою з 18 років, але потім працювала моделлю і познайомилася з Віталієм Кличком на показі мод у середині дев'яностих. Вийшла заміж за боксера 26 квітня 1996 року. Її старший син Єгор-Даніїл народився у травні 2000 року, а через два роки — Єлизавета-Вікторія. Макс народився у квітні 2005 року. Діти живуть з Наталією в Німеччині.

Нагадаємо, що 10 жовтня, коли рашисти завдали варварського ракетного удару по центру Києва, Наталія розпочала день з того, що написала своєму колишньому чоловіку. За її словами, місця, які постраждали від ударів, вона добре знає.

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