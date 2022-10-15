Мобілізованих рашистів відправляють на фронт просто у цивільному одязі, — Генштаб

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва «Shahed -136».

Сили оборони України вкотре відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Українська авіація протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за добу, що минула, уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

«В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення. Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг», — додали у Генштабі.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що ситуація на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки, де ворог постійно атакує позиції ЗСУ, залишається вкрай складною. За його словами, ворог підтягував усі можливі резерви у напрямку Рубіжне — Лисичанськ, щоб піти у глуху оборону.

У той же час керівник Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінг вважає, що вторгнення в Україну перетворюється на катастрофу для росії. Росіяни, на його переконання, розуміють, наскільки путін помилявся в оцінці ситуації, а такж починають усвідомлювати весь масштаб катастрофи цієї безглуздо розпочатої війни.

Фото Генштабу ЗСУ

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