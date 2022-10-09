Потрібний перепочинок: військовий експерт пояснив, чому найближчим часом від ЗСУ не варто чекати великих успіхів

Подальше звільнення окупованих територій можливе за наявності відповідних ресурсів. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, пише OBOZREVATEL.

«Цілком очевидно, що якщо ми маємо в достатній кількості озброєння та боєприпаси, ми маємо можливість йти вперед. Відповідно, якщо ми маємо певні обмеження, то реалізувати якісь проекти вкрай складно. Є ще один дуже важливий фактор — втома особового складу. Контрнаступ — це історія дуже енерговитратна та напружена. Тому періоди контрнаступу повинні чергуватись з періодами оперативної паузи, коли підтягуються додаткові ресурси — людські, матеріально-технічні та інші — щоби з новими силами переходити в наступ», — заявив він.

За словами експерта, «якщо війська потребують оперативної паузи, то вони мають її отримати. Інакше ефективність просування вперед прагнутиме нуля, а ось втрати українських Сил оборони можуть кратно зрости».

«Очевидно, що ситуація на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки, залишається вкрай складною. Росіяни постійно намагаються атакувати наші позиції та мають деякі успіхи. Щодо району Лимана у напрямку на Сватове, Рубіжне та Лисичанськ, то там є ознаки загострення ситуації. Ще 3−5 днів тому українські підрозділи проводили контрнаступні дії. Потім вийшли на етап, коли їм треба було взяти ту саму оперативну паузу. Але на момент оперативної паузи росіяни теж почали підтягувати резерви на Сватівський напрямок з метою повної зупинки українського контрнаступу. У напрямку Рубіжне — Лисичанськ вони підтягують усі можливі резерви, щоб піти у глуху оборону, не даючи жодної можливості українським силам просуватися вперед», — сказав Селезньов.

Він упевнений, що результат залежить від дій усіх учасників цього процесу.

«Думаю, найближчим часом ситуація на східному фланзі фронту суттєво ускладниться. Говорити про масштабні успіхи українських сил оборони поки не доводиться», — вважає експерт.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині.

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