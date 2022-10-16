Іноді можуть збігатися: яка пенсія вигідніша — чорнобильська чи з інвалідності військовослужбовця

Як відомо, в Україні існують різні види пенсій, але оформити та отримувати українці можуть лише один вид. У зв'язку з цим деякі люди стикаються з дилемою: який вид вибрати, а потім їх мучать сумніви щодо правильності зробленого вибору.



Про один таких випадків пише видання «На пенсії».

До редакції звернувся читач з запитанням про те, що йому встановлено інвалідність 1-ї групи, і він отримує військову пенсію у розмірі 12 800 гривень. Але він також є ліквідатором аварії на ЧАЕС і, можливо, при переході на «чорнобильську» пенсію він би отримував більше.

Незалежний консультант Сергій Коробкін пояснив, що пенсія щодо інвалідності військовослужбовця та пенсія чорнобильця призначаються за різними законами.

У першому випадку це закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у другому — «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».



У деяких випадках розмір цих пенсій може збігатися, оскільки військовослужбовець може мати і статус чорнобильця, а особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, можуть прирівнюватися до інвалідів війни.

Юрист зазначив, що розмір пенсії військовослужбовця насамперед залежить від вислуги років та розміру грошового забезпечення, а розмір пенсії «чорнобильця» — від зарплати та ступеня втрати працездатності.

Коробкін уточнив, що є ще додаткові нормативні акти, якими в обох випадках встановлюються мінімальні розміри пенсій та деякі надбавки.

Наприклад, загальний розмір пенсії за інвалідністю І-ї групи внаслідок війни не повинен бути нижчим за 13 175,50 грн (650% прожиткового мінімуму).

А пенсія ліквідатора І-ою групою інвалідності не повинна бути нижчою за 12 993,56 грн (розмір середньої зарплати по Україні за минулий рік).

Юрист додав, що точну відповідь на питання про право та доцільність переходу на інший вид пенсії зможуть дати лише у Пенсійному фонді на підставі конкретної пенсійної справи.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні за третій квартал зріс середній розмір пенсії.

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