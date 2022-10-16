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Суспільство та люди

На Київщині продовжили комендантську годину: що відомо

11:53 16 жовтня 2022
дома

На території Київської області знову продовжили дію комендантської години до 23 жовтня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 16 по 23 жовтня 2022 року», — сказано у повідомленні.

Перебувати вночі на вулиці можна лише за наявності спеціальної перепустки.

Також у Київській обласній військовій адміністрації нагадали, що під час комендантської години діють такі заборони:
- заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях;
- заборонено рухатися транспортом або пішки.

«Виняток — залучення громадянина до роботи критичної інфраструктури, про що є підтвердження у вигляді спеціальної перепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, що засвідчує особу», — зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, у Києві з 15 жовтня сплатити проїзд в автобусах можна банківськими картками. Протягом двох-трьох тижнів система запрацює на всіх маршрутах та на всіх видах комунального наземного громадського транспорту у столиці.

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