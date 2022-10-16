Смерть українки: у Польщі заробітчанка потрапила під трактор у полі та померла

У Польщі, котра прийняла найбільшу кількість українських біженців, загинула українка. Жінка працювала у полі та потрапила під трактор.



Про це повідомили у поліції Любліна.



«Інцидент стався вранці в комуні Коньсковола. Під час польових робіт, які полягали у викопуванні саджанців дерев, 48-річна громадянка України потрапила до шестерень машини, причепленої до сільськогосподарського трактора, і отримала серйозні травми», — зазначають у поліції.



У польській поліції додали, що попри негайну допомогу, врятувати її життя не вдалося. Водій трактора був тверезий.



Як повідомляли «ФАКТИ», українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого, переносять туди свій український бізнес. А також відкривають нові проєкти.

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