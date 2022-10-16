Довідки приносити до ПФУ не потрібно: як враховуються стаж та зарплата при призначенні та перерахунку пенсії

Іноді під час переходу з пенсії за інвалідністю отримання пенсії за віком її одержувач виявляє, що розмір виплат знизився. Про такий випадок розповіла мешканка Полтавщини Наталія Поклад. За її словами, під час призначення пенсії вона подавала довідку про зарплату за 1987−1991 роки, але продовжувала працювати до 2017 року. Після звільнення їй зробили перерахунок пенсії за стажем, врахувавши зарплату за 2000−2003 роки, а тоді була зовсім маленька зарплата.

Незалежний експерт у галузі пенсійного права Сергій Коробкін пояснив, чому таке можливе.

За його словами, при призначенні пенсії з інвалідності могли враховувати лише заробітну плату за п'ять років до 2000 року, але з 2004 правила змінилися.

З того часу при призначенні пенсії обов'язково враховують усю заробітну плату за періоди з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії. При цьому довідки про зарплату за період роботи після 2000 року приносити до Пенсійного фонду не потрібно. Ці дані надходять до Пенсійного фонду автоматично із державного реєстру застрахованих осіб (дані персоніфікованого обліку).

Таким чином, вже у 2006 році під час переходу з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком у розрахунок пенсії заявниці мали взяти не лише зарплату за 90-ті роки, а й дані про зарплату за роботу після 2000 року. Коефіцієнт зарплати при цьому справді міг зменшитись, але загалом розмір пенсії тоді збільшувався за рахунок інших показників.

Також експерт зазначив, що документи, додані до листа, показують, що зарплата за період з 1 липня 2000 року по 30 червня 2004 року з розрахунку пенсійних виплат була виключена, а отже, не впливає на розмір пенсії. Так сталося тому, що закон дозволяє виключити з розрахунку найневигідніший період зарплати за умови, що він становить не більше 10% від загальної кількості стажу та не більше 60 місяців поспіль. Цей процес знову-таки здійснюється автоматично.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» пояснили, яка пенсія вигідніша — «чорнобильська» або з інвалідності військовослужбовця.

Фото invak.info/

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