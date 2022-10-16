Співачка Алла Пугачова, яка покинула росію, ще кілька років тому, бувши в репродуктивному віці, кріоконсервувала яйцеклітини, які пізніше запліднили.



Частину ембріонів підсадили сурогатній матері, яка їх і виносила. Так, у вересні 2013-го в сім'ї 64-річної співачки та її 37-річного чоловіка Максима Галкіна з'явилися діти — двійнята Ліза та Гаррі.



За чутками, друга частина ембріонів Пугачової так і залишилася невикористаною, пишуть росЗМІ.



Нібито законсервовані запліднені яйцеклітини Примадонни досі зберігаються в одній з клінік. Скористатися ними можна будь-якої миті, адже заморожені ембріони зберігають свої властивості необмежену кількість років. Артистка щорічно оплачує їх «утримання» у медичній установі.



«З чуток, у Примадонни ще є сили. Та й порох у порохівницях ще не вичерпався. І за бажання Пугачова та Галкін можуть знову зважитися на поповнення, замовити ще дітлахів від сурогатної матері», — пише «Бліц».



Нагадаємо, попри від'їзд з рф у Пугачової в росії залишається багато шанувальників. І вони не соромляться висловлювати підтримку співачці, яку цькують в офіційних росЗМІ, зокрема й за підтримку України.

2001

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