У москві на червоній площі з'явилося освідчення у коханні Аллі Пугачовій

Схоже, попри від'їзд до Ізраїлю у легендарної співачки Алли Пугачової залишається велика кількість шанувальників в росії.

Так, учора на червоній площі з'явилося нове звернення до Алли Пугачової від шанувальників, які заявили, що її люблять. Так, у небі над столицею мордора запалився напис: «Алло, ти найкраща! Ми тебе любимо!» Відповідне відео виклали у Instagram.

Як відомо, вперше до Алли Пугачової публічно звернулися з будівлі телецентру Останкіно після того, як вона залишила росію в перші дні повномасштабного вторгнення. «Алла, добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за… ала» , — такий напис з'являвся на будівлі.

Також зірці мстили за підтримку свого чоловіка Максима Галкіна, який відкрито виступив проти війни путіна в Україні.

Втім, шанувальники висловлювалися на підтримку співачки та дякували організаторам світлового шоу на червоній площі.

Під час свого короткого візиту до росії артистка неодноразово зазнавала атак хейтерів.

Фото Алли Пугачової із соцмереж

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