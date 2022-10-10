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«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

12:34 10 жовтня 2022
«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка нещодавно вдруге залишила росію, звернулася до своїх шанувальників і заявила, що молиться за них і за мир.

Про це вона написала у Instagram.

«Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі», — написала Примадонна.

Звичайно, співачка прямо не вказала, що її пост викликаний новим нападом злісного карлика на нашу країну, але багато фоловерів Алли Борисівни розцінили це саме таким чином — адже з моменту нападу росії в Україні вона ніколи жодного разу чітко не висловилася з приводу війни в Україні.

Нагадаємо, що під час свого короткого візиту на батьківщину Примадонна пережила атаку хейтерів, які залишили для неї нецензурне повідомлення на будівлі телецентру Останкіно. На це вона гідно відреагувала.

Також стало відомо, що росію залишила і старша дочка співачки Крістіна Орбакайте, сина якої мало не мобілізували на війну з Україною разом із тисячами інших співвітчизників.

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