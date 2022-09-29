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Без зворотного квитка: Алла Пугачова з дітьми знову покинула росію

17:44 29 вересня 2022
Пугачова з дітьми

Співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася до росії, після короткострокового візиту знову залишила країну.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на свої джерела. В одному з них з'явилося відео, на якому знято автомобіль Chevrolet Express, який нібито привозить Пугачову до аеропорту Внуково-3. Цією ж машиною співачка відвозила дітей до школи 1 вересня.

За даними джерел видань, артистка разом із дітьми полетіла до Ізраїлю та не брала зворотного квитка. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що Пугачова з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним, оголошеним у росії «іноагентом», поїхала з рф ще у березні цього року після широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Вона повернулася до москви перед початком навчального року і навіть проводила дітей на лінійку 1 вересня. Коментуючи своє повернення, вона сказала, що приїхала «наводити лад». Галкін же залишився за кордоном.

За час перебування в росії Пугачова встигла через свій Instagram звернутися до Нікіти Міхалкова та Володимира Соловйова, які розкритикували її повернення, а також вийти у світ та відвідати виставу в Театрі націй.

Фото — скріншот

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