Якби на московії діяли закони, що карають за розповсюдження фейків, як, наприклад, у США, багато хто міг би заробляти на московитах непогані гроші. Бо саме розповсюдженням фейків там займаються навіть ті, хто з фейками бореться. Начебто. Як колись писали «совєцькі» газети: «Іх нрави». Цього разу «наївся какульок» московитський «Пєрвий канал», коли репортаж-інтервʼю із Німеччини блогерки-пропагандонки Юлії Прохорової (Чернишевої) — саме її нещодавно вигнали з Австрії за антиукраїнські дії, а в Німеччині поліція пообіцяла «дати по попі» за майже публічне підтирання цієї частини тіла поліцейськими листами — проілюстрував кадрами з Псковської області.

Укутана в теплу куртку Юлія розповідала ведучому програми «АнтиФейк» Олександру Смолу, як мерзнуть німці, бо через відсутність газу у них рідко включається опалення. А також — що німці вже не годують бідних українських біженців, а виходять на протести проти постачання зброї в Україну. Та ще й виганяють українців додому.

Та, як помітив політик і правозахисник Лев Шлосберг, проілюстрували «антифейковики» свою розмову кадрами з передачі новин «Эхо Псковы», старанно затерши логотип. На цих кадрах активісти псковського «Яблука» у Печорському районі підгодовують людей, що намагаються перетнути кордон з росії в Естонію та змушені по кілька днів чекати в черзі, бо прикордонники московитського пункту пропуску «Шумілкіно» не поспішають їх пропускати. Більшість у цій черзі, до речі, — біженці з тимчасово окупованих територій України, що намагаються через росію потрапити до Європи.

«Ніколи в житті я не побачив би цей продукт специфічного кольору та запаху, якби сьогодні в ньому не зʼявилися кадри, зняті командою «Эха Псковы» каналу «ГражданинЪ TV», — написав Шлосберг у своєму телеграм-каналі. На цих кадрах «німці» (депутат псковської думи Тетяна Пасман та активісти) розташувалися під цілком російськомовним рекламним щитом, що рекламує щось з адресою у тутешньому райцентрі Опочка. Відбувається все біля АЗС «Сургутнефтегаза», а суп розливають відерцем з-під псковського майонезу. «Та для «Пєрвого канала» це — Німеччина та німці», — резюмує Шлосберг.

Щодо «АнтиФейку» — то це пропагандонська передача, у якій, як запевнюють її «творці», викривають недостовірні новини щодо ситуації в Україні та вчать отримувати обʼєктивну інформацію від «експертів з інших країн (типу Шаріїв чи тієї ж Прохорової. — Авт.), воєнкорів з „ДНР“ та „ЛНР“, авторів відео та фото, використаних в інформаційних вкидах». Ну, ми вже зрозуміли.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», розповсюджена на росії інформація про те, що онука Алли Пугачової Микиту Преснякова мобілізували прямо з репетиції в театрі, виявилася фейком.

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