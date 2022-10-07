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Мобілізація Микити Преснякова виявилася фейком: реакція артиста

15:38 7 жовтня 2022
Микита Пресняков

Новина про те, що онука Алли Пугачової мобілізували прямо з репетиції в театрі виявилася фейковою. Про це заявила дружина Микити Преснякова Альона Краснова. Також зі спростуванням виступили в Московському Губернському театрі, де Микита грав у виставі «Безіменная зірка». Там зазначили, що остання репетиція та сама постановка відбулися у штатному режимі 22 вересня. Насправді артист зараз перебуває у США.

«Він поїхав до Америки ще два тижні тому і всіх цим, грубо кажучи, підставив. Зірвав майбутні спектаклі, кілька концертів-замовників, заплановані зйомки. Замінити Микиту в театрі проблематично, тому що в нього головна роль у виставі, складно взяти й одразу залучити нового виконавця», — пише «СтарХіт», посилаючись на свої джерела.

Сам Микита Пресняков поки що не відреагував на свою «мобілізацію».

Микиті Преснякову 31 рік, він народився в 1991 році в Лондоні, його батьками є заслужена артистка Росії Христина Орбакайте, яка раніше виїхала з Росії, і співак Володимир Пресняков-молодший. Його бабуся — народна артистка СРСР Алла Борисівна Пугачова 29 вересня залишила росію разом із молодшими дітьми на приватному літаку. Її чоловіка Максима Галкіна визнали в Росії інноагентом. А сама Пугачова зазнала жорсткого цькування.

Алла Борисівна назвала критиканів рабами.

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