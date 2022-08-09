Наздогнала карма за «Херсон наш»: після гидот на адресу України росіянка замість Австрії поїде відпочивати до росії

Війна, розпочата росією, змусила багатьох жителів нашої країни шукати притулок за кордоном. Але й у Європі перебувають росіяни, котрі живуть у цивілізованій країні, люблять росію, путіна та радіють горю українців.

Так обдурена імперською пропагандою росіянка юлія прохорова (чернишева) вирішила показати свою нібито перевагу над українками.

Російська блогерка довгий час живе у Німеччині, але життя в цивілізованій країні не зробило з неї європейку.

Напередодні у Telegram-каналі вона виклала відео, в якому переслідує двох українок на вулиці та вигукує тупі гасла на підтримку війни путіна проти України.

«Дівчата! Слава росії! росія переможе, росія переможе! Чий Херсон? Ага, хаха, Україно! Вже референдум проводять! «- насміхається вона, і при цьому висловлює лайки на адресу нашої країни.

Після цього чернишева (прохорова) виявила, що за любов до путіна поплатилася відпусткою в Австрії.

«Покарання долі» не змусило довго чекати: наступного дня прохорова виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували.

"Я почервоніла від шоку. Щойно мені надійшло повідомлення на пошту від програми, що мій резерв скасовано. ... Що, б***ь, задоволені, н****?! Ви, б***ь, мені зіпсували мені всю відпустку", - розповіла блогерка на відео, витираючи сльози.

Дівчина висловила здивування тим, що все це сталося лише через те, що вона заявила, що українське місто готується до референдуму. Вона хіба що «не знає», що референдум — незаконний і порушує міжнародне право та навіть здоровий глузд.

Тепер блогерка планує поїхати відпочивати до росії.

«Європа залишилася у минулому… Залишайся в немитій росії», — коментують її рішення автори Telegram-каналу, який опублікував повідомлення.

«Спочатку ти у Німеччині намагаєшся „поставити на місце українок“, а потім тобі блокують booking», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, відомий український співак і телеведучий Микола Серга написав іскрометний вірш, в якому висміяв тупість та недалекість росіян. Вони не хочуть замислюватися над тим, чому весь світ дистанціювався від росії, підтримують агресивну політику кремля, геноцид українців. Їхні уми повністю поневолила примітивна пропаганда.

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