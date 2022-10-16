«Доленосний період»: астролог розповіла, коли ЗСУ зможуть звільнити територію країни від путінської нечисті

На відміну від інших екстрасенсів і екстрасенсів Олександра Івашина вважає, що українська армія здатна звільнити територію країни від окупантів вже до кінця поточного року.

Свої прогнози вона виклала на сторінці у соціальній мережі.

При цьому астролог навела складні розрахунки, згідно з якими, на її думку, більшість українських територій може бути звільнена вже 30 жовтня 2022 року, якраз у той період, який стане для нашої країни доленосним.

Івашина зазначила, що у цей період контрнаступ ЗСУ триватиме. Також у цей день утворюється аспект квіконсу між Марсом та Плутоном у Козерозі, а це означає, що буде аспект повернення українських територій.

«У ці дати утворюється аспект квіконс між Марсом і Плутоном у Козерозі. А ми пам'ятаємо, що війна почалася практично на поєднанні цих двох планет. Масштабний наступ призвів до захоплення територій. І ось на одній із вершин петлі утворюється квіконс. А це аспект повернення і бумеранга. Отже висновок напрошується сам» , — написала експерт.

Вона додала, що якщо для України це буде позитивний період, то для росії — навпаки. Там стануться сварки, скандали і активізація агресії та звинувачень на адресу своєї верхівки та один одного.

Нагадаємо, раніше астролог Михайло Левін спрогнозував на весну 2023 року важку кризу в російсько-українській війні. У цьому, з його слів, ймовірність використання путін зброї останнього доводу, тобто. ядерного, відносно невелика, і якщо цього не станеться до літа 2023 року, то й найближчі 10 років ядерної небезпеки не буде.

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