Нудота, блювота, головний біль: експерт пояснив, чим небезпечна кетогенна дієта

Кетогенна дієта — це один з різновидів низько вуглеводного стилю харчування, що стає досить поширеним останнім часом. Перевагу слід робити на жирах та білках, натомість вуглеводів їсти в рази менше. Й за словами поціновувачів такої дієти, людина втрачає вагу, отримуючи необхідні речовини. Так це чи ні — на своїй сторінці пояснив відомий фітнес-тренер Віктор Мандзяк, який допомагає своїм підопічним худнути:

«Знаєте, скільки споживають вуглеводів люди, які живуть найдовше? 50−55% від калоражу. А на кетодієті на вуглеводи приходиться всього 5−10% енергії. Якщо ти вирішив сісти на кетодієту, знай, в тебе може пахнути з рота лаком для нігтів. Печінка починає переробляти в глюкозу білки і трохи жири. А оскільки це складний енергозатратний процес, бо білки надто дороге задоволення, щоб їх пускати на енергію, і слід ще дати глюкозу для еритроцитів, за пару днів-тиждень кетодієти печінка буде перетворювати жири на кетонові тіла. Ці речовини можуть вільно попадати в мозок і ставати для нього їжею замість глюкози. Окрім того, з крові кетони попадають в легені, а звідти до рота, тому «кетозника» можна ідентифікувати за запахом ацетону з рота.

Отже, суть кетодієти: ми практично виключаємо вуглеводи з раціону, і заміняємо їх жирами. Кетодієта це дуже жирна дієта: близько 70% калорій в організм поступає у вигляді жиру. Відомо про низький інсулін на кетодієті й начебто ти худнеш через це. Але інсулін не перешкоджає схудненню і не є причиною зайвих кілограмів. Інсулін — просто гормон, який регулює енергетичний метаболізм. Він не створює жир з повітря. Кажуть, що кетодієта позитивно впливає на серцево-судинну систему. В одному дослідженні за 24 тижні кетодієти в піддослідних покращилась ліпідограма (знизився поганий холестерин, підвищився хороший). Хочу зауважити, що це була грамотна кетодієта, де насичений жир складав всього 20% загального дієтичного жиру. Тобто люди не налягали на жирне м'ясо, яйця, сметану і сало".

Втім, пояснює фахівець, на кетодієті менше хочеться їсти. Вірогідно, це зв'язано зі зниженням концентрації гормону голоду в крові.

«Зниження апетиту — єдиний, хоч і вагомий, плюс кетодієти. Щодо мінусів, то прийдеться відмовитись від фруктів, картоплі, круп, хліба, солодощів. Дієта для схуднення після досягнення результату має залишитись з тобою назавжди. Так, після схуднення ти маєш додати собі трохи калорій, але твоя дієта для схуднення — фундамент, на який має спиратись харчування всього цього життя. Так як при кетодієті ти змушений виключити з раціону купу поживних продуктів, є великий ризик того, що ти недоотримуватимеш певні вітаміни та мінерали. В перший тиждень кетодієти тобі може дошкуляти так званий кетогрип: нудота, блювота, головний біль, втома, запаморочення, безсоння, труднощі з переносимістю фізичних навантажень. Інтенсивні тренування потребують вуглеводів. Тому кетодієта для фітнесистів і спортсменів не підходить».

Тим часом стало відомо, завдяки якій дієті японкам вдається «зберігати вічну молодість».

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