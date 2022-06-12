«Неефективна і навіть небезпечна стратегія»: фітнес-тренер розвіяв міфи про вживання води під час дієти

Легко сказати, що для того, що зберігати фігуру, треба менше нервувати і менше їсти. Однак що робити, якщо почуття голоду змушує нас здатися? Досить часто в інтернет-просторі трапляються публікації, що в цьому випадку слід пити воду. Чи дійсно нею можна перебивати голод, пояснив відомий фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

— Вода повинна вживатись за бажанням, гвалтувати себе водою - нездорово, — каже Віктор Мандзяк. — І немає значення, напиваєте ви якісь міфічні норми, чи намагаєтесь перебити голод. Якщо ви голодні при схудненні, то до біса така робота, ви щось робите не так: у вас надто великий дефіцит калорій, ви мало рухаєтесь, неправильно підібране співвідношення ситних та «гедоністичних» продуктів. При ідеально спланованому схудненні голоду бути не повинно, а якщо і є, то ледь відчутний. Ви можете вити вовком за ліверною ковбасою, але це не фізіологічний голод, а гедоністичний.

Вода — це нікудишній засіб перебивання голоду. Відомо, що розтягнення шлунка стимулює ситість. Ви можете перевернути в себе літр води, але вже за якихось 20 хвилин ваш шлунок буде порожній, вода надовго в ньому не затримується. Це підтверджується дослідженнями, в яких вода, спожита за 30 хвилин до приймання їжі, не впливала на кількість отриманих з їжею калорій. А от дверцята туалету будуть ритмічно поскрипувати кожних 15 хвилин в результаті «перебивання голоду водою». А ще можна отримати водну інтоксикацію. Варто розуміти, що розтягнення стінок шлунка — всього лиш один з факторів ситості. Ситість дуже сильно потребує калорій. А вода безкалорійна".

Замість того, щоб вливати у себе літри води, Віктор Мандзяк радить налягати на овочі та фрукти.

«Саме тому люди, які вживають супи, мають меншу масу тіла і вужчу талію. Але й тут все неоднозначно. Вода в складі овочів, фруктів, бульби, молока, борщу, зупи — ситно, в складі солодких калорійних вод, соків, компотів, морсів, квасу та пива — ні. Тому перебивати водою голод — вкрай неефективна, шкідлива і навіть небезпечна стратегія.

Пити воду треба за бажанням, і саме бажання (спрага) — індикатор того, що організм потребує вологу. В контексті контролю маси тіла чи схуднення важливо, щоб спрага тамувалась безкалорійною рідиною, чим і є вода. Отже, спрагу тамують водою, а голод перебивають їжею. Тут головне не переплутати".

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