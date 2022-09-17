Блювота у дітей через підвищення ацетону: лікарка розповіла про причини та правильну дієту

Епізоди блювоти, що виникають у дітей, мають свої причини у кожному віці. Одна з найчастіших у дітей 2−10 років — це ацетонемічна криза. Якщо блювання розвинулося раптово, на фоні нормальної активності, перше, що ми маємо перевірити — чи не ацетонемічний синдром у малюка. Про те, як це зробити і як лікувати малечу, розповіла відома педіатриня Наталія Ляш, яка раніше пояснила, як не допустити інфекції після укусів клопів.

— Ацетонурія виникає у випадках, коли організм перевикористав наявну енергію вуглеводів (глюкозу) через стрес, інфекцію, підвищене навантаження, — каже Наталія Ляш. — Або організм намагається збалансувати обмін речовин, продовжується потреба в енергії. Тож далі починається розщеплення жирів, продукт цього розщеплення — кетони (ацетон), які накопичуються у крові, потрапляють у сечу та призводить до інтоксикації, блювання, болю у животі. Коли процес перебігає далі, дитина втрачає рідину, електроліти з блюванням, виникає порушення метаболізму, далі все вже йде по суворим законам біохімії аж до коми. Причини: перенавантаження, як емоційне, так і фізичне, тепловий удар, великий проміжок між прийомами їжі, травми, гострі інфекційні захворювання, порушення харчування — вживання великої кількості білків, жирів, консервантів, цукровий діабет.

Ацетонурія - це багаторазове блювання, нудота, біль у животі, кволість, пізніше — симптоми зневоднення.

— Коли треба звертатися до лікаря?

— Дитина має багаторазове блювання, стан погіршується, а не покращується наступні 24 години, висока лихоманка, сильний, постійний біль у животі. Ознаки зневоднення: неможливість або відмова пити, дуже рідке сечовипускання, темна сеча, сухі слизові, відсутність сліз, холодні липкі руки, загальмованість.

— Як визначити ацетонемічний синдром? І що робити далі?

— Підтвердити підозри можна тест-полосками для визначення ацетону у сечі (є в аптеках). Також можна понюхати повітря з роту дитини — малоефективно для діагнозу, але підозри викликає легкий запах квашених яблук.

Потім потрібно терміново відновлювати запаси вуглеводів. Купіть ампули 40% глюкози 2−3 шт, давати по 5 мл (1 ч. л.) в найкоротший строк. Старшим дітям можна додатково розсмоктувати таблетки глюкози. Якщо чистої глюкози немає, пропонуйте щось дуже солодке — чай з цукром, солодкий узвар. Часто тут згадують колу або пепсі, які мають шалену кількість цукру та також містять ортофосфорну кислоту, що має слабкий протиблювотний ефект.

Розчини для пероральної регідратації (регідрон, хумана електроліт та інші) — відходять на другий план, бо не містять достатньо глюкози. Їх використовують не на самому початку, а коли є ознаки зневоднення.

Слідкуємо за кількістю сечовипускань (потрібно раз на 2−3 години) та кольором сечі (повинна бути світла, без різкого запаху).

Протиблювотні препарати можуть бути призначені, коли блювота заважає відновлювати вуглеводи та рідину. Не купуйте самостійно, це може бути небезпечно. Уточнюйте у лікаря, який препарат потрібен, розрахунок дози на вагу, зважте дитину обов’язково.

Не витрачайте гроші на БАДи, вони анонсують покращення функціонування печінки після пошкодження токсичними речовинами, але жодний протокол цивілізованих країн про них не згадує — не діють. Також недоречні сорбенти, пробіотики — не мають точки впливу на ацетонурію. Не робіть содові клізми — не діє та приносить надмірний стрес дитині.

— Коли і чим годувати дитини у такому стані?

— Коли дитина просить — годуйте, голодна дієта не потрібна. Бажано дати високовуглеводні страви з помірним вмістом жирів (каші, мед, фрукти, супи, овочі, м’ясо).

— Можна попередити ацетонурію?

— Так. Це питання харчування — не допускати голодування, перекуси важливі. При лихоманці, стресах, фізичних надмірних навантаженнях — підсолоджене пиття, солодка їжа. Розумне дозування навантажень. Готовність батьків до ситуації та знання, як допомогти.

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