Чому перед дзеркалом не можна обідати і заглядати в нього вночі

Сучасні люди по-різному ставляться до забобонів, які пов'язані з дзеркалом, що втілює образ світу, істину та пізнання. Хтось вважає ці прикмети нісенітницями, а хтось у них щиро вірить, і намагається дотримуватися всіх правил поведінки перед цим магічним предметом.

Проте знати про прикмети, пов'язані з дзеркалом, має кожен, пише інформаційний ресурс.

Заборона на те, щоб виглядати в дзеркало ночами, пов'язана з віруванням у тому, що після заходу сонця через дзеркало відкривається портал у потойбічний світ, мешканці якого можуть легко забрати душу живої людини. З цієї ж причини забороняється спати перед дзеркалом.

Не рекомендується лаятись перед дзеркалом. Якщо людина говорить погані слова свого відображення, то ризикує затягти до свого життя невдачі та проблеми. А ось хвалити себе, навпаки, дозволяється. Така поведінка дозволить сповнити будні позитивом.

Не потрібно дзеркалу показувати свої сльози та переживання. Батьки вважали, що так можна лише примножити свій біль і горю не буде кінця. У дзеркало треба посміхатися та підходити до нього з гарним настроєм. Тоді ця радість буде подвоєна.

Не можна дивитись у розбите чи тріснуте дзеркало, щоб не залучити у своє життя лиха. Взагалі, такого предмета краще назавжди позбутися, а не тримати в домі. До речі, розбите дзеркало не можна брати голими руками. Зробити це краще в рукавичках або зібрати уламки за допомогою ганчірки.

Дзеркало не повинно висіти перед обіднім столом. Людині не бажано бачити, як вона є, інакше є ймовірність втратити свою красу. Багато хто ці забобони пояснюють тим, що під час трапези, милуючись собою, людина може з'їсти більше, ніж належить, що призведе до зайвої ваги, а вона, як відомо, не дуже прикрашає.

Ланч перед дзеркалом

Також езотерики просять звертати увагу на те, де розташоване дзеркало у будинку. Не можна, щоб воно висіло навпроти вхідних дверей, оскільки так будь-яка людина, що проходить повз, зможе залишити частинку своєї енергії (як відомо, не всі люди мають позитивну енергетику).

Не рекомендується тримати у будинку старовинні дзеркала з історією. Довгі роки воно накопичувало у собі енергетику багатьох людей, яка може передатися новому господарю.

Сімейній парі дзеркало не можна приймати в подарунок — воно призведе до сварок між подружжям.

Дзеркало завжди потрібно купувати самостійно і бажано, щоб воно було в гарній рамці. Вважається, що так предмет залучатиме в будинок добробут і господарі забудуть про матеріальні проблеми.

Але насправді дзеркало варто використовувати лише для того, щоб оцінити свій зовнішній вигляд або з його допомогою оглянути важкодоступні місця.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про речі, які не можна викидати з дому.

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