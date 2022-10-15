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Спорт

Гол футболіста «Дніпра-1» визнали найкращим у Лізі конференцій: відео «гармати»

13:03 15 жовтня 2022
Яніс Амаш

Результативний удар півзахисника «Дніпра-1» Яніса Амаша був визнаний найкращим серед 51 голу, забитого в рамках 4-го туру групового турніру Ліги конференцій.

Алжирець відкрив рахунок у поєдинку з «Вадуцом» на 25-й хвилині матчу, вдало зігравши на підбиранні після подачі з кутового та виносу м'яча захисниками, і з-за меж штрафного майданчика розрядив «гармату», пробивши повз воротаря.

Через п'ять хвилин господарі відігралися, але підопічні Олександра Кучера в компенсований час усе ж таки вирвали перемогу завдяки точному удару Довбика головою та зберігають хороші шанси на вихід до плей-оф.

Зазначимо, що Амаш перейшов до «Дніпра-1» із португальської «Боавішти» в останній день літнього трансферного вікна цього року. Футболіст, за якого дніпряни виклали 1 млн євро, провів за українську команду в усіх турнірах вісім матчів, у яких забив два м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол українця Едуарда Соболя визнали найкращим у чемпіонаті Бельгії.

Фото СК «Дніпро-1»

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