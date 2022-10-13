«Дніпро-1» з голом Довбика на 91-й хвилині вирвав перемогу у «Вадуца»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 13 жовтня, «Дніпро-1», який ледь не програв ліхтенштейцям тиждень тому у словацькому Кошице, провів проти «Вадуца» поєдинок 4-го туру Ліги конференцій на полі суперника.

Ліга конференцій. Група Е. 4-й тур

«Вадуц» (Ліхтенштейн) — «Дніпро-1» (Україна) — 1:2

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинський, 76), Пихальонок (Горбунов, 83), Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Когут, 83), Довбик.

Голи: Растодер (30) — Амаш (25), Довбик (90+1).

Команда Олександра Кучера, яка відсвяткувала у чемпіонаті України п'ять перемог у п'яти поєдинках, вирушила до крихітного князівства між Австрією та Швейцарією з однією метою — здобути три очки. Вболівальникам «Дніпра-1» хотілося вірити, що футболісти засвоїли урок першої зустрічі і недооцінки «Вадуца» не буде, навіть з урахуванням того, що суперник дніпрян не виграв жодного з 10 матчів у другому швейцарському дивізіоні.

Гості вийшли вперед на 25-й хвилині зустрічі, коли після розіграшу штрафного м'яч вилетів за межі штрафного майданчика ліхтенштейнців, звідки алжирець з французьким паспортом Амаш смачним ударом вгатив його у ворота — 0:1.

Утім, радість футболістів «Дніпра-1» була недовгою. Через п'ять хвилин лідер чемпіонату України залишив у своєму штрафному майданчику без нагляду Растодера, і швейцарець вразив дальній кут воріт Валефа — 1:1.

Другий тайм команда Кучера провела ще слабше, частенько дозволяючи «Вадуцу» створювати біля своїх воріт небезпечні моменти. «Дніпро-1» дивом не програв. 19 ударів завдав «Вадуц» по воротах гостей за матч! Тихий жах, а не лідер чемпіонату України. І все ж гол Довбика ударом головою на 91-й хвилині дещо прикрасив сумну картину. Три очки — є три очки.

В іншому матчі у групі кіпрський «Аполлон» у рідних стінах обіграв голландський АЗ — 1:0 (Роберж, 32).

Становище команд: 1. АЗ — 9 очок; 2. «Дніпро-1» — 7; 3. «Аполлон» — 4; 4. «Вадуц» — 2.

У 5-му турі Ліги конференцій у групі Е 27 жовтня зіграють: «Вадуц» — АЗ та «Дніпро-1» — «Аполлон».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в Лізі Європи вдруге програло французькому «Ренну».

Фото ФК «Дніпро-1»

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