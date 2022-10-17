Квитки залишаються дійсними: «Укрзалізниця» заспокоїла пасажирів, які запізнилися на потяги через атаку дронів

Після того, як ранком дрони-камікадзе атакували Київ, в «Укрзалізниці» повідомляли, що усі потяги прибувають до столиці та відбувають з неї за розкладом, заспокоївши пасажирів, які через повітряну тривогу не встигли на посадку.

«До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним потягом того ж напрямку. Збережіть квиток та покажіть його провідникові, ми знайдемо місця для кожного», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом доби, що минула, ворог атакував українські населенні пункти не лише баражуючими боєприпасами, але й ракетами, наносив авіаційні удари та здійснив понад вісімдесят обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Фото УЗ

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