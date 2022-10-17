«Стали ще більш небезпечні»: іранські дрони, які вранці атакували столицю, пройшли модернізацію в росії

Вранці 17 жовтня Київ був атакований дронами. Баражуючі снаряди поцілили у житловий будинок, під завалами якого рятувальники знайшли тіло загиблої жінки.

Як повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, у БПЛА-камікадзе Shahed-136 замінили систему наведення.

«Як відомо, ці дрони мають інерціальну систему наведення. Але, в останніх збитих апаратах фіксувалися блоки управління ГЛОНАСС. Завдяки цьому блоку точність Shahed-136 значно підвищується. Раніше ефективна дальність їхнього застосування була приблизно 170−200 км, тепер же вона збільшена за рахунок додаткового коригування».

Втім, експерт пояснює, що це все одно не дає змоги керувати БПЛА в реальному часі і маневрувати.

«Крім того, у них через розміщення додаткового блоку зменшилася бойова частина. Shahed-136 з блоком ГЛОНАСС, має її близько 30 кг. Країна-терорист росія, по суті, взяла участь у поліпшенні характеристик БПЛА іншої країни-терориста Ірану, за допомогою своєї системи ГЛОНАСС. Міжнародним партнерам України, а також Ізраїлю, який донедавна жував соплі, варто звернути увагу саме на цю обставину».

Нагадаємо опубліковану раніше інструкцію про те, як вберегтися від іранських дронів-камікадзе.



141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram