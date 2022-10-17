Популярний співак помер просто на сцені під час концерту у Парижі (відео)

Увечері 15 жовтня в Парижі раптово помер популярний співак Майкл Бенджамін. У 41-річного гаїтянського музиканта сталася зупинка серця прямо під час концерту в Accor Arena. Mikaben (сценічний псевдонім співака) виступав разом із відомим гуртом Carimi. Це було її перше шоу після возз'єднання.

Концерт транслювався онлайн. У залі зібралися тисячі шанувальників гурту. Якоїсь миті Mikaben похитнувся і впав на сцені. До нього кинулися інші музиканти. Глядачі не розуміли, що відбувається.

За кілька хвилин відеотрансляцію припинили. Один із членів Carimi звернувся до глядачів. «Ми змушені перервати наш виступ. У нас жахливі новини… Вибачте…» — сказав він.

Пізніше стало відомо, що до Майкла покликали медиків. Вони намагалися повернути його до життя, роблячи прямий масаж серця за лаштунками, але це не допомогло.

Майкл Бенджамін народився 27 червня 1981 року в Порт-о-Пренсі. Його батько — відомий гаїтянський співак Лайонел Бенджамін. Його музика дуже вплинула на Майкла. Наприкінці 90-х Mikaben розпочав власну кар'єру. Здобувши перемогу в парочці вокальних конкурсів, заснував гурт Krezi Mizik. 2005 року вона випустила перший диск.

Пісні у виконанні Mikaben користувалися особливою популярністю у країнах із французькою мовою. Міжнародним хітом стала балада Ayti Se, яку музикант записав у 2010 році та присвятив тисячам жертв руйнівного землетрусу на Гаїті.

Друзі музиканта не можуть повірити в його несподівану смерть. Останні кілька років Майкл був щасливий і сповнений творчих планів. Його друга дружина Ванесса Фанфан народила дочку. А в серпні подружжя заявило, що чекає на другу дитину. У Бенджаміна також залишився син після першого шлюбу.

Свої співчуття одними з перших висловили відомі музиканти Вайклеф Жан та Роберто Мартіно, які працювали раніше разом із Майклом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитого американського репера Coolio. Він раптово помер у будинку свого друга в Лос-Анджелесі. Співаку було 59 років.

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