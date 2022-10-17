Таролог Людмила Хомутовська, яка нещодавно розповіла, коли у путіна закінчаться ракети і чи варто чекати нападу з боку білорусі, запитала у карт таро, коли буде звільнена Херсонська область, скільки ще дронів-камікадзе буде запущено по території України та як ЗСУ зможуть їх зупинити.

«Я не можу сказати, що постачання іранських дронів зупиниться. Їх везтимуть до рф, але під виглядом іншого вантажу та під іншою назвою. Кошти вже давно заплачені, то ж техніку Іран точно повинен доставити. Америка, з іншого боку, давить на Іран, й цілком можливо, що можуть бути якісь санкції за це, тоді лише заспокояться. Є в окупантів ідея атакувати дронами Західну Україну, але є певні перешкоди та їх перехоплюватимуть. Більше вдарятимуть по центральній частині країни. Бачу удари по Київській області, знову карти показують, що працюватимуть, коли темно. Взагалі слід бути обережними тим містам, які знаходяться поруч. Також дрони будуть запускати з території Білорусі, летітимуть вони у напрямку Вінницької та Черкаської областей. Добра новина — більшість збиватимуть. І в найближчій перспективі країна буде захищена від них спеціальним антидроновим куполом. Рашисти мають у планах лишити схід країни без світла знеструмленням Запорізької АЕС, але не бачу, що це спрацює. Рашистів зупинять».

За словами таролога, зараз найактивніші бої — на Донецькому напрямку, а ось за Херсон потрібно буде боротись впродовж цієї осені, вона бачить опір та напругу зі сторону рашистів.

«Воювати будуть за місто як досвідчені, так і тільки мобілізовані росіяни. Й карти показують, що багато новобранців хворі та тікатимуть з поля бою».

Раніше Людмила Хомутовська розповіла, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для України.

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