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Спорт

«Чому вони настільки тупі?»: ексворотаря збірної України «вбило» прохання матері загиблого росіянина

18:20 17 жовтня 2022
Юрій Паньків

Колишній голкіпер збірної України Юрій Паньків, який не зміг з одноклубниками по «Руху» відстояти нічию в матчі УПЛ з «Дніпром-1», відреагував на дивне прохання матері російського солдата «поставити клас» у соцмережі під постом про його загибель.

«Я щиро не розумію, чому вони настільки тупі? Але вони заслужили бути такими. Поставте „клас“ Колі, мама просила», — написав Юрій Паньків на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що до переходу в «Рух» 37-річний воротар виступав у прем'єр-лізі за «Арсенал», донецький «Металург», «Сталь» та «Олександрію». Юрій Паньків кілька разів перебував у тренувальному таборі збірної України, але його офіційний дебют так і не відбувся.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко засвітив послання любителям «руського міра».

Фото uaf.ua

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