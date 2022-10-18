Ракам не можна лінуватися, а Стрільцям — переоцінювати свої сили: рекомендації від Анжели Перл на 18 жовтня

Астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що 18 жовтня 2022 року стане вдалим періодом для налагодження особистого життя.

У своєму гороскопі вона дала рекомендації всім знакам зодіаку, як можна налагодити взаємини з іншими половинками, але не залишила поза увагою і ділову сферу.

Овен

День буде просто мега насиченим. Овни хапатимуться за все довкола. І всі справи у них виходитимуть. Щоб людина, яка дуже подобається, нікуди не поділася, варто зробити перший крок самостійно. Якщо друга половинка зробила помилку, варто пробачити. Адже усі мають право на помилку, у цьому немає нічого страшного.

Телець

Цього дня Тельці намагатимуться максимально висловити свою творчість. Це допоможе їм розслабитися та отримати від життя задоволення. Якщо Тельці не критикуватимуть і повчати свою другу половинку, то у них все буде добре. Самотні Тельці дуже старатимуться сподобатися потенційному партнеру.

Близнюки

Всі інтелектуальні справи даватимуться Близнюкам дуже легко. У цьому вони явно можуть не очікувати конкурентів. Тож незабаром кар'єра піде нагору. Минуле все ще не дає Близнюкам рухатися вперед. Однак із цим треба боротися. Поки представники знаку не відпустять колишнє, про майбутнє навіть не варто мріяти. У спілкуванні з протилежною статтю варто бути набагато сміливішим.

Рак

Фінанси Раків залежатимуть від того, наскільки старанно вони працюватимуть. Тож лінуватися не варто, адже грошей тоді можна не побачити. Підкорятись Раки не дуже хочуть, їм більше подобається командувати. У стосунках із другою половиною Ракам варто дослухатися до своєї інтуїції. Вона допоможе все зробити правильно у будь-якій ситуації.

Лев

Деякі колеги захочуть перекласти на Левів свої обов'язки. Така поведінка представників знака дуже дратуватиме. Проте конфліктувати не варто. Своє невдоволення слід висловити у спокійній формі. Самотнім Левам треба перестати сумніватися та починати діяти. Інакше стосунків не бачити.

Діва

Цього дня Діви покажуть у своїй роботі максимум старанності та активності. Вони будуть дуже відповідальні. Все просто горітиме в руках Дів. Їм вдасться помічати всі дрібниці, що допоможе виділитись серед інших. У відносинах із другою половиною можуть виникнути сварки. Причому явної причини цього не буде. Така ситуація сильно зіпсує настрій Дівам.

Терези

Порозумітися навіть з незнайомими людьми Терезам буде дуже легко. Однак якщо навколо відчуватиметься напружена ситуація, то Терези не зможуть повністю поринути у свою роботу. Під час спілкування з рідною людиною Терезам варто звернути увагу на інтонацію. Іноді вона може сказати набагато більше, аніж самі слова.

Скорпіон

Скорпіони почуватимуться дуже впевнено. На роботі за короткий час це помітять усі колеги. Такий настрій позитивно позначиться на працездатності. У Скорпіонів все виходитиме набагато краще, ніж у інших. Партнер може згадати про помилку, яка була допущена раніше. Це і спричинить серйозний конфлікт.

Стрілець

Представники знаку завжди намагаються отримати від життя максимум. Проте астролог радить не переоцінити свої сили. Адже не все так просто, як може здатися на перший погляд. Під час спілкування з другою половиною Стрільцям варто максимально постаратися стежити не лише за словами, а й за жестами. Адже можна зробити та сказати багато зайвого.

Козеріг

Максимально зосередитись цього дня Козероги зможуть на своїй роботі. У цьому їм ніхто не заважатиме. Мало того, Козероги виявлять усі свої старання. Також залишиться час на хобі. Якщо щось не подобається у поведінці другої половини, то не варто відразу ж починати критикувати. Все можна сказати у більш позитивній формі.

Водолій

Представники знаку будуть налаштовані працювати. Причому вони братимуться за важкі завдання, які піддадуться дуже легко. Проте варто уникати побутової роботи, вона лише зіпсує настрій. З другою половиною варто виявити особливу обережність. Якщо були випадки, які дозволили Водоліям засумніватися в партнері, то пильність не завадить. Можливо, об'єкт зітхання приховує багато таємниць.

Риби

Лише на початку дня Рибам вдасться плідно попрацювати. Після обіду їм захочеться романтики та помріяти. В цьому немає нічого страшного. Усім іноді потрібно відпочити та поринути у романтичні стосунки. Після цього позитивні емоції подарують крила, щоб рухатися тільки вперед.

Нагадаємо, українська колега Перл розповіла, коли ЗСУ зможуть звільнити територію країни від путінської нечисті.

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