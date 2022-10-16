Тільцям надійде вигідна пропозиція, а Терези зможуть розібратися в собі: гороскоп від Анжели Перл на 16 жовтня

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл знає, що багато людей покладають на 16 жовтня 2022 великі надії: хтось зібрав чудовий врожай винограду й збирається приготувати смачне вино, інші займуться утепленням житла перед холодами.



Ці всі плани легко здійсненні, якщо взятися за справу з розумом, вогником та запалом.



Овен

День виявиться настільки спокійним, що деякі Овни навіть будуть нудьгувати. Рутинні й досить однакові стосунки займуть більшість часу. Оточення може розкритикувати нові ідеї Овнів.



Телець

День чудово підійде для спілкування з оточенням. Зустрічі виявляться досить приємними та піднімуть настрій. Цілком можливо, хтось зробить досить вигідну пропозицію. Старі знайомі можуть нагадати про себе.



Близнюки

Цей день буде досить простим та легким, але жодних досягнень у Близнюків при цьому не буде. Якщо провести час у компанії зі знайомими, то настрій буде на висоті. Близнюки можуть навіть отримати інформацію, яка в найближчому майбутньому стане в нагоді. Не всі питання цього дня вирішаться. А плани на майбутнє будувати поки що не рекомендується.



Рак

Цей день дасть змогу помиритися з тими, з ким колись був конфлікт, а також з'явиться можливість виправити багато помилок, допущених раніше. Ракам не вдасться приділити всім однакову кількість уваги, що може засмутити їх близьких. При прийнятті важливих рішень поспіх ні до чого. Краще довше подумати, зважити все і тільки потім діяти.



Лев

Цього дня Леви зможуть швидше за звичайне виконати всі завдання. Але важливо спочатку розібратися з цілями, яких варто досягати, а від яких краще відмовитися. Щодо особистого життя, то тут все в повному порядку. Рекомендується враховувати, в якому настрої знаходиться оточення, і пам'ятати про те, яке у них бажання, мрії та цілі.



Діва

Цього дня Дівам не так просто буде зосередитися на справах. Їм більше до вподоби мріяти про те, чого вони могли б досягти в тих чи інших умовах, і літати у хмарах. Якщо прогулятися свіжим повітрям і провести час з друзями, то настрій буде на висоті. Є ймовірність того, що Діви отримають добрі новини. А щодо бізнесу, то тут рекомендується покладатися лише на перевірених партнерів.



Терези

Цього дня рекомендується розібратися у собі та у всьому, що відбувається у житті. Зараз для цього найсприятливіший час. І про дрібниці думати навіть не варто. Більшість проблем самі собою вирішаться. Також цей день чудово підійде для того, щоб відновити стосунки з людиною, з якою колись було добре.



Скорпіон

День очікується доволі плідний. Якщо бути наполегливим і рішучим, то можна досягти багато чого. Скорпіонам відкриються нові можливості, тому не варто упускати шанс. В особистих стосунках також рекомендується виявити ініціативу. Імовірні зміни на краще. Відвертість з дорогими людьми зблизить та зміцнить стосунки. Цього дня конфліктів виникнути не має.



Стрілець

На везіння краще навіть не розраховувати зараз. Досягти цілей буде не так легко, як хотілося б, хоч би як Стрільці намагалися. Не рекомендується ризикувати та братися за складні завдання. Та й союзників вибирати слід ретельніше і уважніше. Але як би погано не складався день, на фінансовому стані це не вплине.



Козоріг

Не варто кудись поспішати цього дня. Загалом він виявиться вдалим. Спілкуватись рекомендується лише з тими, хто викликає симпатію. Козороги зможуть швидко навчитися новому та отримати інформацію, яка стане в нагоді у майбутньому. Також з'явиться нагода вирішити свої сімейні проблеми.

Водолій

У Водоліїв з'явиться можливість втілити у життя старі, але при цьому важливі плани. Зараз можна буде розібратися у багатьох справах і вирішити їх, настає вдалий час для цього. Настав досить сприятливий період для романтичних побачень, тому слід цим користуватися.



Риби

День виявиться не таким простим. Виникатимуть напружені ситуації. Багато речей навколо почнуть дратувати Риб. Але наодинці проводити день не рекомендується.



Водночас усі свої плани українці будують та коригують з урахуванням зведень з фронту. Наші воїни роблять все можливе для перемоги, але воювати доводиться з ворогом, який має більший потенціал й не шкодує нікого, навіть своїх військових. Відомий астролог Михайло Левін прогнозує, що за кілька місяців відбудеться нове загострення на фронті, а криза у війні настане навесні 2023 року. Щодо застосування росією ядерної зброї, то на думку Левіна, ймовірність такого сценарію поки що мінімальна.

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