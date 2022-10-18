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«Роками сиділи й сидять у злиднях та руїнах»: у Зеленського пояснили, чому росія варварськи знищує об'єкти інфраструктури

13:49 18 жовтня 2022
дим

росія, знищуючи інфраструктуру України, у самому серці Європи хоче створити звичну для себе картину — зону холоду, голоду, варварства, оскільки ненавидить усе сучасне.

Тому російські фашисти безжально обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Про це у Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити в Європі зону холоду, голоду, варварства. Тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян», — розповів він.

Подоляк вважає, що змусити росіян припинити знищувати мирні міста України — це дати Києву сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські варвари випустили по українських містах десятки ракет та іранських дронів. У Києві, Житомирі, Харкові та Дніпрі постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

Влада столиці закликає киян максимально економити воду та електроенергію.

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