«Чи варто цивільним стріляти по російським дронам?»: експерт дав неочікувану відповідь

Останнім часом справжнім головним болем для українців стали іранські дрони, які запускають росіяни. В мережі навіть стали поширюватись фото людей, які начебто збивають ці дрони з рушниць. Але це не так. Ймовірність влучання «на око» вкрай мала, при цьому є реальна можливість поцілити у вікно житлового будинку. Що робити з дронами детально пояснює у Фейсбуці офіцер ЗСУ та військовий блогер Мирослав Гай.

«Чи варто цивільним стріляти по дронам Шахед?

Збити ціль, яка рухається в небі — важко. Це або вдача, або у вас є щільність вогню. З пістолета, як пишуть деякі блогери, збити повітряну ціль, що рухається, на висоті 50−100 метрів — майже неможливо. Якщо і значна дальність. Одиночними пострілами з гвинтівок та карабінів це теж майже неможливо. Чому я кажу «майже», бо «куля дура».

Тільки дилетанти можуть рекомендувати стріляти з цивільної зброї по безпілотниках.

Пам'ятаю, як в 2014 у нас по коптеру, через відсутність досвіду, стріляла ціла рота. Що там тільки не було: автомати, стєчкіни, свд, пк… Не збили. Коптер виявився артилеристів, а не ворожий. Бувало і таке, аж соромно згадувать.

Чи варто було стріляти поліцейським? А що робити? Дрон знизився або пішов на ціль. Дальність невелика. Тому хлопці молодці.

Але то навчені бійці. Зараз є інструкція як збивати, яке упередження, тому якщо немає загрози для цивільних і є впевненість, що можливо збити, то треба пробувати.

Для боротьби з дронами має бути системне рішення.

Для початку ми не маємо давати їм літати через всю країну. Тому нам потрібні ЗРК малої дальності масово.

Ракета чи засіб, яким збивають дрон, не мають коштувати в десятки разів більше ніж дрон.

Ви розумієте, що вони цими дронами вибивають наше дорогоцінне ППО, аби потім використати ракети для ураження.

Нам потрібна ешелонована протиповітряна оборона яка матиме багато задач:

Нищення стратегічних цілей на зразок літаків ТУ.

ППО на зразок систем БУК або HAWK.

Та безліч ЗРК типу польського Попрад.

І ПЗРК.

А також всілякі більш дрібні системи, на зразок зенітних установок.

Має бути створена ешелонована система ППО.

Ми ідемо до цього, але повільно. І починати треба з малого.

Головний критерій — ціна задачі.

Для Шахедів має використовуватись переважно ЗРК малої дальності.

Для захисту від ракет — системи типу БУК чи Hawk, про які вже декілька місяців говорили окремі експерти, яким я довіряю.

Треба нарощувати захист. Спочатку наростимо захист в середині країни, а потім будемо говорити про захист поза нашим повітряним простором".



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