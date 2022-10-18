«Бахнути по Черкасам, щоб їх не було»: засудили українку за лист у росію з фото оборонних споруд у місті

Придніпровський районний суд Черкас ухвалив вирок у справі Тетяни Д., яку звинувачували в тому, що вона закликала росіян завдати удару по центру рідного міста. Жінку засудили до десяти років позбавлення волі.

Як встановило слідство, ще у березні цього року Тетяна переслала своїй сестрі та двом подругам, які проживають у росії, фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас із текстом: «Бахнути, щоб їх тут не було», при цьому розуміючи, що може постраждати і все місто з мирними мешканцями.

Слідство замовчує, як стало відомо про зміст цих листів. Але Тетяну Д. затримали на початку квітня. З того часу її утримували у СІЗО.

Свій вчинок підсудна пояснила… емоціями. На наданому судом останньому слові вона зненацька сказала, що зовсім не хотіла, щоб росіяни знищили її рідне місто. І взагалі, вона говорила дивні речі. Мовляв, із місцем, яке було зображено на фотографіях у тих листах, у неї пов'язані деякі спогади. Саме біля цих фортифікаційних споруд її сестра познайомилася зі своїм чоловіком. Яке відношення це знайомство має до заклику «знищити центр Черкас», Тетяна не пояснила. Але плакала, коли оголошували вирок і скаржилася, що «життя проходить повз неї». А також просила «повернути її до онука, якому вона дуже хоче купити морозиво».

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