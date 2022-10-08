росіяни намацали «слабку ланку» в українській системі ППО: Жданов розповів, що робити з іранськими дронами

путінські військові останнім часом все частіше атакують українські міста іранськими дронами-камікадзе. На сьогодні рашисти вже використали 96 таких безпілотників.



Військовий експерт, підполковник запасу Олег Жданов вважає, що боротьба з закупленими росією в Ірану дронами-камікадзе стала слабкою ланкою у системі ППО України.



Про це він сказав в етері проєкту FreeДом.



За словами експерта, спочатку йшлося про закупівлю росією 1 тисячі іранських дронів, але розвіддані говорять про те, що було поки що поставлено близько 300 одиниць.



За його словами, Іран навряд чи зважиться продовжити постачання дронів-камікадзе. Жданов зазначив, що на території України росія вже використала 96 іранських безпілотників.



«Так що можна сказати, що залишилося близько двох сотень. Я думаю, що, швидше за все, навряд чи Іран наважиться продовжити поставки, тому що вони вже сьогодні, на мою думку, втретє намагалися виправдатися офіційно, що вони не поставляють ці дрони російській федерації. Хоча Іран — така своєрідна країна, на яку немає вже практично управи, навіть Сполучені Штати не можуть домовитися з ними щодо цієї ядерної угоди», — заявив військовий експерт.

На питання ведучих, скільки ще ракет залишилося у росії, якими вона вбиває мирне населення України, Жданов зазначив, що за деякими типами ракет залишилося близько 20%.



«рф знайшла слабку ланку у нашій системі ППО. У нас немає багаторівневої системи, у нас немає системи стратегічної. Ось ми її намагаємося зараз створити у масштабах країни. Тактичний рівень відсутній практично геть-чисто. І ось вони влучили цими дронами саме у цей тактичний рівень». Нам треба зараз терміново розгортати тактичну систему ППО для того, щоб від них захиститися. Тому вони основний наголос робитимуть зараз на цих дронах, розуміючи, що з ракетами ми більш-менш боремося", — сказав Жданов.

Нагадаємо, наприкінці вересня росіяни вперше атакували іранськими безпілотниками-камікадзе Одесу, два дрони в припортовій зоні зруйнували адмінбудівлю, було пошкоджено чотири житлові будинки. Через ворожу атаку загинули двоє людей. У ніч проти 5 жовтня окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Було зафіксовано шість влучень, пошкоджено інфраструктуру міста, постраждала одна людина. 7 жовтня вороги вперше атакували безпілотниками Запоріжжя.

384

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram