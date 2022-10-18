Готуйтеся до гіршого: астрологиня попередила про ескалацію бойових дій та обстріл міст

Попри те, що за прогнозами деяких екстрасенсів, ЗСУ до кінця цього року може вигнати російських окупантів з території України, астрологиня Олена Зимовець вважає, що на нас чекає загострення на фронті та важкі дні для цивільного населення через атаки росіян.



За її прогнозом, у період з 19 до 25 жовтня, коли Сонце буде у квадратурі з Плутоном, на фронті очікується ескалація бойових дій, також підвищиться ризик терактів та обстрілів міст.



«Цей аспект додає непримиренності у ситуації, радикалізуючи настрої. Це час боротьби за владу, можна зіткнутися з безапеляційністю, грубістю, несправедливістю, з тими, хто зловживає своєю владою, не зважаючи на закони та принципи. Конфронтація з владою, силовими структурами може приймати жорсткі форми, є ймовірність силових зіткнень, придушення протестних виступів», — зазначила Зимовець.



На фронті ці енергії, на думку астрологині, призводять до ескалації бойових дій, а рішення однієї людини командира може відігравати важливішу роль, ніж зазвичай, в обставинах та їхніх наслідках. У цей час також підвищується можливість контакту зі злочинним світом. Або буде спокуса вчинити протиправну дію, чого треба не допустити.



«Уникайте районів з високим рівнем криміногенності. Підвищується ризик терактів, обстрілів міст. Також це час, коли підвищується аварійність, травматизм, потрібна обережність при керуванні транспортом, особливо в дні поблизу 19 і 25 жовтня», — додала астрологиня.



Нагадаємо, астрологиня Олександра Івашина впевнена, що більшість українських територій може бути звільнена вже 30 жовтня 2022 року, якраз у той період, який стане для нашої країни доленосним.



А учасник шоу «Битва екстрасенсів» Сергій Кобзар не такий оптимістичний. На його думку, до закінчення війни ще далеко — 3−5 років.

456

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram