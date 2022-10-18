«Замість мільйона червоних троянд»: Світлана Лобода у свій день народження перерахувала мільйон гривень на відновлення будинків в Ірпені

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно звернулася до українських жінок, 18 жовтня відзначає день народження.

Їй виповнюється 40 років. У свій ювілей Світлана Лобода зробила вагомий донат — перевела один мільйон гривень на відновлення трьох зруйнованих багатоповерхових будинків у місті Ірпінь. У кожному будинку артистка була особисто ще на початку літа і тоді розпочала збір.

«Замість мільйона червоних троянд — мільйон гривень на відновлення будинків… Сьогодні для мене особливий день, день, який став початком мого життя. День заповітних бажань та день їх виконання. Як і в усіх українців, у мене лише одне бажання — мир у нашій рідній Україні. Бажання, яке неодмінно і дуже скоро здійсниться! Сьогодні я відзначаю свій день народження у родинному колі і дуже хочу, щоб кожен українець, який втратив свій будинок, знову його знайшов. Щоб ці сім'ї, якнайшвидше, зібралися за своїм великим та мирним столом…

Саме тому, у свій день народження, я перерахувала мільйон гривень на відновлення трьох зруйнованих багатоповерхових будинків у місті Ірпінь. У кожному з них я особисто була. І я бачила на власні очі жахи, які залишила по собі російська армія", — повідомила Світлана в соціальних мережах.

Мільйон гривень — це лише частина коштів необхідних на основні та стратегічно важливі роботи. Лобода закликає своїх шанувальників приєднатися до ініціативи та долучитися до відновлення житла.

«Тому фонд „DUSHA“, з яким я співпрацюю, відкриває збір на суму, що бракує, для всіх, хто хоче приєднатися, і разом зі мною може протягнути руку допомоги сім'ям, які втратили дах над головою», — зазначила Світлана.

Вона додала, що будь-який внесок буде найкращим подарунком у день народження.

Раніше Світлана Лобода відверто розповіла, чому мовчала у перші дні війни та чому повернулася до рідного Ірпеня.

А співачка Надя Дорофєєва випустила щемливий кліп «У твоїй душі», в якому закликала доєднатися до відновлення зруйнованих війною будинків.

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