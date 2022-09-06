«Мені було дуже страшно»: LOBODA розповіла, чому мовчала у перші дні після вторгнення Росії в Україну

Співачці Світлані Лободі багато хто дорікав за мовчання про російську агресію. Здається, вперше вона розповіла, як після 24 лютого залишала Москву, не бажаючи підтримувати війну в Україні. Артистка поділилася, що в перші дні повномасштабної війни боялася публічно засуджувати дії рф, оскільки її сім'я була з нею в росії й готувалася до виїзду звідти.

Тільки-но виїхавши за кордони країни-агресора, Світлана змогла звернутися до росіян з антивоєнним закликом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Катерині Гордєєвій на YouTube.

«Мені було дуже страшно. Мені потрібно було зібрати всю сім'ю, вирішити та закрити велику кількість питань у дуже короткий час. Паралельно заспокоювати маму, рідних, друзів та команду у Києві, які дзвонили мені та просили допомоги», — згадала співачка.

У Світлани почалися панічні атаки через страх і невизначеність, проте вона продовжувала організовувати екстрений переїзд для своєї сім'ї та команди, паралельно фінансово допомагаючи евакуювати українців із гарячих точок.

«Я дуже помилялася, я дуже винна, що я була байдужа і не цікавилася тим, що відбувалося в моїй країні. Я зараз бачу, що все однозначно: є війна в моїй країні, я її відчула на собі, на своїх рідних. І тепер моя позиція не може бути іншою. Вона на боці моєї країни, моєї родини, моєї Батьківщини, моєї команди».

Зараз співачка намагається знайти шлях, знайти грунт під ногами та рухатися до мети.

Світлана Лобода, яка заявила про неможливість повернення до росії, відновила концертну діяльність і відкрила світовий благодійний тур Європою та Америкою виступом у Ризі.

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