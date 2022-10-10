«Війна щодня забирає найважливіше»: Лобода звернулася до українських жінок

Відома співачка Світлана Лобода, яка родом із постраждалого від рашистів Ірпеня, поділилася фото з донькою Євангеліною та звернулася до всіх матерів України. На своїй сторінці в інстаграмі артистка, яка виїхала з рф після вторгнення росії в Україну і зайнялась волонтерством, побажала жінкам сил і розповіла про сокровенне.

«Сьогодні наші українські дітки стали не за роками дорослими. Те, що вони переживають сьогодні, жоден дорослий навіть не міг собі уявити до 24 лютого. Сьогодні війна щодня забирає у них найважливіше — їхнє дитинство. Його не повернути, його не прожити наново. Найбільше я бажаю, щоб все жахливе залишилося позаду та виявилося страшним сном. Щоб кожна дитина була зі своїми батьками, незважаючи ні на що змогла відчути материнське тепло, турботу, захист і вірила, що її просто люблять, бо вона є. Дорогі жінки, сьогодні вам нелегко і ви переживаєте найскладніші часи у своєму житті. Переживаєте за всіх. За дітей насамперед. Але наші діти, за всіх часів, надихали та надихають нас на подвиги. Сили нам. І нехай наші милі малюки будуть нашим натхненням жити далі. І йти тільки вперед».

Нещодавно Лобода повідомила, що її фонд опрацював понад 11 тисяч повідомлень від українців. Вона продовжує давати концерти в Європі та частину коштів спрямовує на відбудову рідного міста.

Раніше Світлана Лобода поділилася непростою історією порятунку її рідної бабусі з Ірпеня.

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