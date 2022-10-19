Непередбачені проблеми у Стрільців та кар'єрне зростання у Скорпіонів та Козерогів: гороскоп на 19 жовтня 2022 року

Астрологи, які обіцяють усім знакам зодіаку важкий тиждень з 17 по 23 жовтня, вважають, що 19 жовтня днем, який має потужну енергетику. Вона може нести як позитивний, і негативний заряд. Не варто сьогодні виявляти лінь та пасивність, тому що втрачені сьогодні можливості повернути вже не вдасться. Також, щоб не наробити дурниць, у ці дні необхідно тримати емоції під суворим контролем.

У першій половині цього дня посилиться схильність до примх і потурання власним слабкостям. Саме тому під впливом емоцій ви можете зробити вчинки, про які згодом пошкодуєте. Перша половина дня не підходить для покупок, початку нової дієти та романтичних знайомств.

Вечір 19 жовтня буде сприятливішим. Його слід провести разом зі своєю родиною, приготувати щось смачне на вечерю.

Овен

День включення космічної енергії кохання, морального очищення, перемоги розуму над пристрастями. Життєвий потенціал на високому рівні — ви будете діяльні та енергійні. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане або пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Ясність та точність мислення підніме ваш добробут. Слід уникати поспішних рішень. Відносини між вами та оточуючими будуть хорошими та теплими. Стриманість і розважливість обернуться реальною вигодою, пише slovofraza.com.

Телець

День сприятливий для початку нової справи. Вам вдасться виявити талант та продемонструвати ділову хватку, що не залишиться непоміченим керівництвом чи колегами. Можливо, ви здійсните ті мрії, які останнім часом не покидали вас.

Близнюки

Ймовірно, сьогодні вам буде потрібно прийняття важливих рішень. Зірки радять зважити свої очікування чи претензії до партнерів та подумати, що і як можна виправити чи вдосконалити. Слід залагодити старі справи, а сміливі проекти залишити на більш вдалий час.

Рак

Зірки обіцяють початок сприятливого періоду нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки роботи.

Лев

Сьогодні планети сприятливо налаштовані щодо вашого особистого життя, і це потрібно використати. Ваші здоров'я, комунікабельність, особиста чарівність будуть на високому рівні, що дозволить з легкістю подолати будь-які перешкоди.

Діва

День набуття нових джерел енергії, самоствердження. Поспішність у рішеннях, розсіяність чи спроби вирішувати кілька справ одночасно призведуть до помилок чи фінансових втрат. Будуть домашні клопоти, які заберуть багато часу і сил.

Терези

День пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, захистом принципів, фізичними вправами. Ймовірно, сьогодні ви зможете реалізувати ідеї попереднього часу, проте працювати з діловими паперами, намагатися досягти прориву у сфері професійної діяльності не слід — день сприятливий для зміни форми діяльності, творчості або вирішення проблем особистого плану. Ділові контакти незабаром принесуть багато користі. Ймовірні віщі сни.

Скорпіон

Сприятливий період для активності у сфері професійної діяльності, внаслідок чого багато Скорпіонів зможуть поправити своє матеріальне становище або піднятися службовими сходами. Широта поглядів, чесність та прямота, відповідальність та цілеспрямованість сприятимуть зміцненню вашого впливу та авторитету на роботі. Однак постарайтеся не звалювати на себе непосильні навантаження — розподіліть на більшу кількість днів.

Стрілець

День може виявитися досить важким, тому що накопичилося багато невирішених питань та непередбачених проблем. Зайва активність у сфері професійної діяльності, підступність недоброзичливців чи власні помилки можуть сповільнити, або навіть зовсім перекреслити намічені справи. Постарайтеся зібратися і не витрачайте життєві сили на дрібниці. Займіть вичікувальну позицію.

Козеріг

Сприятливий день для звернення до начальства, до громадських організацій чи судово-правових установ. Інтуїція допоможе вам розпізнати людей, а заповзятливість, обачність та коректність — налагодити порозуміння з начальством чи чиновниками. У вас з'являться чудові можливості для просування вгору службовими сходами. Можливо, ви знайдете нових партнерів або впливових покровителів, за допомогою яких зможете просунутися до наміченої мети.

Водолій

Є шанс дійти компромісу із партнерами. А творчий аспект планет допоможе знайти нестандартний вихід із ситуації. Можна розпочинати нові проекти, у тому числі масштабні. Із грошима теж проблем не передбачається.

Риби

Цей день обіцяє бути сприятливим у багатьох відношеннях. Гарний час для колективних дій, вивчення нових ремесел, творчих занять і наукової роботи. Зірки налаштовані до вас прихильно. Фінансове становище дещо покращиться: можливий виграш, повернення боргу або вигідна покупка.

Як писали «ФАКТИ», раніше астролої склали гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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