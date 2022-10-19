Усю ніч били з різних видів зброї: частина Дніпропетровщини залишилася без електрики та води внаслідок обстрілу

Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні. Так, в ніч на 19 жовтня вони накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА області Валентин Резніченко.

«У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування. Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи. У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Нікопольський район російські окупаційні війська усю ніч обстрілювали з „Градів“, „Ураганів“ та важкої артилерії. Скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів», — повідомив він.

За його словами, людей не зачепило. Пошкоджені житлові будинки.

Тим часом, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі, з 18 на 19 жовтня ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу «Shahed-136».

«13 з них було збито на території області. Так, 11 дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування „Південь“ та ще два — воїнами Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», — повідомив він.

За даними Кіма, під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада Баштанського району.

«Вночі, 18 жовтня, орієнтовно о 22:04, 22:14 та 19 жовтня, о 02:05, було обстріляно околиці трьох населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Також, 18 жовтня з 09:30 до 10:30 та з 20:00 до 23:00 були обстріли за межами сіл Широківської громади. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих та руйнувань немає», — зазначив він.

В той же час енергодарський міській голова Дмитро Орлов повідомив, що вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води.

«Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієі з підстанцій, в також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило. Прошу всіх до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін», — написав він.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни продовжують активні обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках.

«На Донецькому напрямку під вогонь потрапили Мар’їнська громада та Авдіївка. У Мар’їнській громаді були періодичні прильоти по Мар’їнці та Катеринівці, в Авдіївці — обстріли з артилерії та Градів по центру міста. Інформація про постраждалих не надходила. На Горлівському напрямку вночі потерпали Соледарська, Часовоярська і Торецька громади. У Соледарській громаді гучно було в Парасковіївці — пошкоджено 1 багатоповерхівку та 3 приватні будинки. У Часовоярській та Торецькій громадах обстріли прийшлися на околиці — без руйнувань та жертв», — повідомив він.

Більш докладно про атаки росіян по Україні читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: Удар російського ворога по Україні: що відбувається у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах країни (оновлено).

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