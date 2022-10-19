Мер Білгород-Дністровського переміг у бійці з головою райради, але поступився спецназу СБУ

Мер Білгород-Дністровського, де нещодавно затримали фаната путіна, Віталій Граждан (обирався від ОПЗЖ) втрапив у черговий скандал. Опоненти давно звинувачують його у проросійських поглядах і використанні бюджетних коштів у своїх приватних цілях. А конфліктує він і з районною, і з обласною владою. І ось до мера з обшуком і автоматниками завітали співробітники СБУ та прокуратури. У ході слідчих дій мера, що намагався силою пройти крізь спецпризначенців, «запакували» під стіл, після чого той потрапив до лікарні, де у палаті провів невеликий брифінг. СБУ поки готує офіційний коментар, та, за даними «ФАКТІВ», обшук був пов’язаний зі звинуваченнями у привласненні 2 мільйонів гривень, виділених улітку на відновлення об’єктів міста, постраждалих після ракетного удару московитів.

«До мене вранці приїхали співробітники СБУ по якійсь кримінальній справі про порушення ведення війни проводити обшук. Зі спецназом, автоматниками — хотіли мене налякати. Нічого не знайшли. Коли були підписані протоколи, я намагався вийти з кабінету, троє спецпризначенців побили мене й поклали на землю, скували, при цьому били по обличчю. Коли я заявив, що вони скоюють злочин, слідчі дії закінчилися і вони повинні вийти, — знущались, казали, що я сам поліз битися, гранату хотів кинути, — розповів Віталій Граждан. — Тримали мене дві години під столом в кайданках.

Зайшов працівник прокуратури, став повідомляти мені підозру по тій справі, коли я захищав інтереси громади у районній раді, а вони мені повідомляють, що я наніс Григорію Мельниченко легкі тілесні ушкодження. Вся Україна тоді бачила, що відбулося. Я не давав виводити майно громади. Губернатор Марченко тоді пропонував мені писати заяву на звільнення, погрожував, що мною займуться правоохоронці — я відмовився, бо нічого не скоював, захищав інтереси громади. Після цього почався пресинг, кримінальні переслідування, і, нарешті, сьогодні мене побили співробітники СБУ.

Звертаюся до президента, генпрокурора і начальника СБУ: «Я мер міста, з першого дня війни знаходжуся на своєму місці, допомагаю військовим, створюємо тероборону, жодного дня не був у відпустці — і після цього мене катують співробітники СБУ».

Це все відбувається, щоб зняти мене з посади. Два місяці була ревізія, чи краду я кошти, — нічого не знайшли. Тому діють незаконними методами. Я обраний мер міста, не треба мене лякати. Зараз я вже в лікарні, у стаціонарі зі струсом мозку та розтягненнями зв’язок. А тоді СБУ не пускали до мене медиків, а потім казали, що я головою об стінку бився. Як таке коять з мером — то що можуть зробити з пересічним громадянином?

Прошу президента, мерів міст звернути на це увагу, захистити органи місцевого самоврядування, припинити протиправні дії правоохоронних органів, котрі кимось використовуються для своїх корисливих цілей".

Нагадаємо, 7 липня на засіданні райради відбулася сварка, що переросла в бійку, між головою Білгород-Дністровської райради Григорієм Мельниченком (обирався від партії «Довіряй ділам») і Гражданом — перший виганяв другого із залу, обзивав наркоманом та збоченцем, той у відповідь обзивав супротивника п… ром, та обіцяв показати фото. Бій скінчився унічию, та переможцем можна вважати Граждана, який увірвався до президії, витиснувши звідти суперника. Певно — завдяки знайомству з Василем Ломаченко, котрий після того, як записався до тероборони, виставив в Інстаграмі фото з Гражданом (і, можливо, показав тому пару ударів).

Потому Мельниченко попросив очільника Одеської ОВА Максима Марченко відсторонити Граждана та ввести у місті військову адміністрацію. За словами Мельниченко, п’яний та під наркотиками озброєний Граждан увірвався до ради з бійцями тероборони. Голова ради хотів викликати поліцію, та «очільник поліції в Білгороді-Дністровському — товариш мера».

Поліція кваліфікувала бійку як нанесення легких тілесних ушкоджень, пообіцявши визначитись, хто ж винуватець, після розслідування. Мельниченко заявив, що це некоректно, оскільки він ушкоджень не отримав. За його словами, конфлікт виник тому, що місто не брало на свій баланс шкірно-венерологічний диспансер, і це, за погодженням з облрадою, зібралася зробити райрада. А Граждан був проти.

Граждан же вказує, що у нього є довідка — він був тверезий. І йому просто довелося силою захищати приміщення диспансеру від Мельниченка — зятя колишнього (до 1 березня) очільника області, впливового в регіоні політика Сергія Гриневецького.

За даними джерела «Української правди», обшуки відбувалися в рамках кримінальних проваджень по хуліганству та порушення законів і звичаїв війни поєднаному з умисним убивством: «Серед іншого мер підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Тож правоохоронці прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії. Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід — вдягнули на нього кайданки».

«18.10.2022 під час проведення слідчих дій (обшуку) голова Білгород-Дністровської міської ради Граждан Віталій Вікторович, 09.11.1978 р.н. чинив опір співробітникам СБУ та намагався створити конфліктну ситуацію. Після низки попереджень співробітниками СБУ застосовано до Граждана В.В. спеціальні засоби (наручники), після чого співробітниками було викликано поліцію з метою фіксування чинення опору з боку Граждана В.В., про що було направлено відповідне повідомлення до поліції», — наводить «УП» версію СБУ.



Також СБУ зазначає, що як мер не провокував їх співробітників, жодних ознак фізичного насильства до нього вчинено не було. А за фактом нападу на співробітників СБУ тепер відкрите провадження щодо самого міського голови.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Одесі СБУ та Нацполіція ліквідували корупційну схему у Південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Один з очільників управління налагодив механізм отримання хабарів за прискорення зняття арешту з майна. В результаті кожен його підлеглий повинен був сплачувати начальнику тисячу доларів щомісяця, а також віддавати половину премій за стягнення виконавчих зборів із порушників.

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