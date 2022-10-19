Київські школи отримали нову інструкцію на випадок повітряної тривоги: як тепер мають діяти вчителі

В Києві після масованих атак дронів для закладів освіти розробили алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. В алгоритмі описано, як діяти працівникам закладів і учням та батькам у разі надходження сигналу про повітряну загрозу до початку освітнього процесу, а також після відбою тривоги. Її опублікували на сайті КМДА.

При оголошенні сигналу «Повітряна тривога!» перед початком освітнього процесу:

1. Працівники закладів освіти, діти/учні, які під час оголошення сигналу «Повітряна тривога!» перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття.

2. У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога!» під час прийому/приходу дітей/учнів до закладу освіти, вони, разом із працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами, терміново переходять в укриття закладу освіти.

3. Під час повітряної тривоги, після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття, діти/учні до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу «Відбій повітряної тривоги!».

4. Після надходження сигналу «Відбій повітряної тривоги!»:

4.1. Заклади загальної середньої та позашкільної освіти після відбою тривоги продовжуватимуть освітній процес (у цей день) у дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою повітряної тривоги.

Адміністрація закладу приймає рішення щодо організації освітнього процесу та його режиму, про що оперативно інформуватиме працівників, учнів, батьків.

4.2. Заклади дошкільної освіти розпочинають роботу не пізніше, ніж через годину. Рішення приймає адміністрація закладу, про що інформує працівників та батьків.

4.3. Якщо дитина/учень перебуває в укритті закладу освіти під час сигналу «Повітряна тривога!», батьки можуть її забрати лише після надходження сигналу «Відбій повітряної тривоги!».

Як писали «ФАКТИ», останнім часом росія почала завдавати масованих ударів по Україні з використанням дронів-камікадзе.

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