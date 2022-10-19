«путину треба загребти українців до окупаційної армії, щоб показати їхні трупи», — Ігар Тишкевич

Президент росії володимир путін 19 жовтня своїм указом ввів військовий стан на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які вважає своїми. Водночас в окупованому Криму, а також на території російських Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей запроваджується особливий режим.

Про те, що зміниться у зв'язку з новим указом кремлівського диктатора на тимчасово окупованих українських територіях, на своїй сторінці у facebook написав експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Зокрема, експерт вважає, що таким чином путін хоче насильно залучити до окупаційної армії додатковий резерв, до складу якого входитимуть військовозобов'язані чоловіки, які нині проживають на цих територіях.

«Військовий стан на окупованих територіях на кшталт затискання гайок, але не для «росіян першого гатунку», — пише Тишкевич. — Військовий стан — це можливість мобілізації на цих територіях. путіну треба загребти українців до окупаційної армії. Це не для успіхів на фронті. Для картинки трупів та початку розповідей на зовнішньому полі про те, що «колишні громадяни України воюють з українською владою».

Крім того Ігар Тишкевич впевнений, що за допомогою введеного воєнного стану росії буде легше вилучати (а насправді займатися звичайним пограбуванням) ресурси, нібито необхідні для потреб окупаційної армії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що з окупованого Мелітополя колаборанти масово тікають до Криму.

Ілюстративне фото з мережі

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