«Реал» із Луніним у воротах зупинив «Барселону» в ель класіко: відеоогляд матчу

У неділю, 16 жовтня, у Мадриді пройшло чергове, 185-те за ліком, ель класіко в рамках чемпіонату Іспанії між «Реалом», який у компенсований час уникнув поразки від «Шахтаря», та каталонською «Барселоною», яка зіграла внічию з міланським «Інтером».

«Реал» — «Барселона» — 2:0

«Реал»: Лунін, Карвахаль (Рюдігер, 88), Мілітао, Алаба, Менді, Тчуамені, Модрич (Камавінга, 78), Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор (Родріго, 85), Бензема (Асенсіо, 88).

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Кунде, Гарсія, Бальде (Альба, 60), Бускетс (Гаві, 60), Педрі (Кессьє, 83), де Йонг, Дембеле (Фаті, 73), Рафінья (Торрес, 60), Левандовські.

Голи: Бензема (12), Вальверде (35), Родріго (90+2) — Торрес (83).

Протистояння двох грандів іспанського футболу, на рахунку яких 61 чемпіонський титул на двох, стало першим у кар'єрі для Андрія Луніна. Голкіпер «вершкових» став першим українцем, який зіграв у ель класіко — захисник Дмитро Чигринський, який свого часу виступав за «Барселону», у поєдинках із принциповим суперником не грав.

Варто сказати, дебют для українця вийшов на славу. Захист «Реала» надійно діяв, а в тих випадках, коли Левандовські та компанії вдавалося пробивати по воротах, м'яч летів будь-куди, але не в рамку. А ось біля протилежних володінь було набагато результативніше. Спочатку Бензема вдало зіграв на добиванні після того, як Вінісіус вийшов віч-на-віч із воротарем та не зміг переграти того, а потім Вальверде влучним ударом з-за меж штрафного відправив м'яч точно в кут.

Після перерви малюнок гри особливо не змінився, але на 83-й хвилині каталонцям вдалося скоротити відставання в рахунку, коли після прострілу Фаті та пасу Левандовські п'яткою Торрес без проблем відправив м'яча до сітки. Був у «Барси» момент, щоб зрівняти рахунок, але Фаті знову не влучив у рамку воріт із перспективної позиції. А вже в компенсований час мадридці заробили пенальті, який арбітр призначив після перегляду VAR, і Родріго реалізував 11-метровий удар, встановивши остаточний рахунок — 3:1.

Завдяки цій перемозі «Реал» одноосібно очолив турнірну таблицю й тепер випереджає «Барселону» на три очки, а «Атлетико», що йде третім, — на шість балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Реала» Лука Модрич отримав унікальний подарунок від хлопчика, батьків якого вбили росіяни.

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